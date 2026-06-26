CHP’den istifa etmesinin ardından uzun süredir AKP’ye katılacağı konuşulan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve önceki gün istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile 31 Mart 2024’te İYİ Parti’den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı AKP’ye geçti.

’BENİM GİBİ AHLAKSIZ’

AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılan Arı, Özarslan ve Özcan’a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Rasim Arı, 2021’de AKP’deki tartışmalarda ‘istenmeyen adam’ ilan edilmiş ve belediye başkanlığından istifa etmişti. AKP’den de istifa eden Arı, 31 Mart 2024 seçimlerinde İYİ Parti’den aday oldu ve yeniden Nevşehir Belediye Başkanı seçildi. Geçen yıl “AKP’ye katılacak mısınız?” sorusuna “Benim gibi ahlaksızların yeri orası değildir” sözleriyle yanıt vermişti. AK’nin belediye başkanı transferi 83 oldu.