Güney Çin Denizi'nde 3,5 aylık balıkçılık yasağının sona ermesiyle binlerce tekne aynı anda denize açıldı. Çin'in Yangjiang Limanı'ndan 3.400'den fazla balıkçı teknesi hareket ederken, Guangxi bölgesindeki 3 kentten de 3.000'den fazla tekne sezonun ilk seferine çıktı.
Drone görüntülerine yansıyan dev balıkçı filosu, teknelerin kıyıdan ayrılarak açık denize doğru ilerlediği anları gözler önüne serdi. Aynı gün binlerce teknenin denize açılması, Güney Çin Denizi'nde yeni balıkçılık sezonunun başladığını gösterdi.
Yangjiang'ın yanı sıra Beihai, Qinzhou ve Fangchenggang kentlerinden de teknelerin peş peşe hareket etmesiyle bölgede deniz trafiği yoğunlaştı. Ortaya çıkan görüntüler, sezonun başlangıcındaki devasa hareketliliği gözler önüne serdi.