Sivas'ın tarihi geçmişine ışık tutan Kayalıpınar kazılarında heyecan verici yeni bulgulara ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bölgedeki 2026 yılı çalışmalarında Hitit Kralı II. Tudhaliya dönemine tarihlenen 131 çivi yazılı tabletin gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi. Geçtiğimiz sezon çıkarılan metinlerle birlikte bölgedeki toplam tablet sayısının 184’e ulaştığı ifade edildi.

21. YÜZYILIN EN KAPSAMLI HİTİTÇE ARŞİVİ

Kazı ekibinin gerçekleştirdiği değerlendirmelere göre, Kayalıpınar’da ortaya çıkarılan bu kraliyet arşivi, 21. yüzyılda şu ana kadar keşfedilen en kapsamlı Hititçe arşiv olma unvanını kazandı. Yaklaşık 3 bin 400 yıllık bir geçmişe sahip olan bu paha biçilmez metinler; dönemin Hitit dilinin gelişimi, kâtiplik kültürü ve dinî ritüelleri hakkında arkeoloji dünyasına yepyeni pencereler açıyor.

SALGINLARDAN KEHANETLERE KADAR BİRÇOK DETAY VAR

Gününümüzden binlerce yıl öncesine ait devlet yönetim anlayışını ve askerî gelişmeleri detaylandıran tabletlerde, o dönemde yaşanan ateşli salgın hastalıklar, kraliyet ailesinin iç yapısı ve Hititlerin gizemli kehanet uygulamalarına dair çarpıcı bilgiler bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle 2021 yılından bu yana aralıksız sürdürülen Kayalıpınar kazıları, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Maner başkanlığındaki uzman bir ekip tarafından yürütülüyor.