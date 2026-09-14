Agstafa bölgesindeki Keşikçidağ Devlet Tarih ve Kültür Koruma Alanı'nda bulunan 4 numaralı kurganın, MÖ 17. ile 16. yüzyıllar arasındaki Orta Tunç Çağı'na ait olduğu değerlendiriliyor. Mezarla birlikte bulunan silahlar, burada gömülen kişinin sıradan bir savaşçıdan ziyade dönemin askeri ve toplumsal hiyerarşisinde önemli bir konuma sahip olabileceğine işaret ediyor.

MEZARDAN SİLAHLAR ÇIKTI

Taşlarla kapatılan kurganın çapı yaklaşık 12 metreyi bulurken, çevresindeki zeminden yaklaşık 80 santimetre yükseliyor. Mezar odasının ise yer seviyesinin yaklaşık 1 ila 1,2 metre altında bulunduğu belirtildi.

Arkeologların mezarda karşılaştığı en dikkat çekici buluntulardan biri bronz hançer oldu. Silahın mezardaki diğer eşyalarla birlikte değerlendirilmesi, burada gömülen kişinin askeri bir göreve sahip olduğu düşüncesini güçlendirdi. Araştırmacılar kişinin bir savaşçı, komutan veya yönetici sınıfa mensup biri olabileceği üzerinde duruyor.

Mezardan ayrıca çok sayıda ok ucu çıkarıldı. Bunlardan ikisinin siyah obsidyenden, dokuzunun ise çakmak taşından yapıldığı belirlendi. Buluntular arasında Orta Tunç Çağı silahlarında görülen ve daha nadir rastlanan kanatlı ok uçları da bulunuyor.

EN DİKKAT ÇEKİCİ BULUNTU TAŞ TOPUZ OLDU

Kazılarda ortaya çıkarılan en sıra dışı parçalardan biri ise diyorit taşından yapılmış yaklaşık 400-500 gram ağırlığındaki topuz başı oldu. Taşın merkezinde iki taraftan açılmış bir delik bulunuyor. Bu bölüme ahşap veya kemikten yapılmış bir sapın yerleştirildiği düşünülüyor.

Araştırmacılara göre bu tür topuzlar yalnızca savaşta kullanılan bir silah olmayabilir. Tunç Çağı toplumlarında benzer parçaların askeri güç ve otoriteyi temsil eden bir statü göstergesi olarak da kullanıldığı değerlendiriliyor. Bu nedenle mezardaki topuz, hançer ve ok uçlarının birlikte bulunması, gömülen kişinin toplumdaki yüksek konumuna dair önemli ipuçları sunuyor.

Buluntular üzerinde restorasyon ve laboratuvar çalışmaları sürerken mezarın yaşını daha kesin biçimde belirlemek için radyokarbon analizleri de yapılacak. Alınan örneklerin Japonya, Türkiye ve ABD'deki laboratuvarlara gönderilmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ortaya çıkarılan eserler koruma alanının koleksiyonuna dahil edilecek.

Keşikçidağ bölgesinde geçen yıl da farklı bir kurganda yaklaşık 3 bin 800 yıllık başka bir savaşçı mezarı ortaya çıkarılmıştı. Son keşif ise Sarıyoxuş Vadisi'ndeki 4 numaralı kurganda gerçekleştirildi.