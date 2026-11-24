Van, Muş, Ağrı ve Bitlis'te etkili olan erken kar yağışı, şeker pancarı üreticilerini zor durumda bıraktı. Hasadı henüz tamamlanmayan çok sayıda tarlanın karla kaplanması, çiftçilerin çalışmalarını aksattı. Artan üretim maliyetleriyle mücadele eden üreticiler, bu kez de beklenenden erken gelen kış koşullarıyla karşı karşıya kaldı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve don, tarımsal faaliyetleri olumsuz etkiledi. Şeker pancarı üretiminin önemli merkezleri arasında bulunan Muş Ovası, Van'daki Havasor Ovası ve Ahlat Ovası'nda ekili alanlar kar örtüsü altında kaldı.

HASAT TAMAMLANMADAN KIŞ BASTIRDI

Pancar sökümünü henüz bitiremeyen çok sayıda çiftçinin ürünü tarlada kaldı. Kar yağışının ardından toprağın çamurlaşması, hava sıcaklıklarının düşmesi ve don tehlikesi, hasat çalışmalarını daha da güçleştirdi. Ağırlaşan arazi koşulları nedeniyle traktör ve iş makinelerinin tarlalara girmesinde de sorun yaşanabileceği belirtiliyor.

Erken bastıran kış, hasadını tamamlayamayan üreticiler açısından yeni bir mağduriyet riski oluştururken, tarlada kalan pancarın ne zaman sökülebileceği de belirsizliğini koruyor.

PANCAR FİYATI MALİYET TARTIŞMASINI GÜNDEME GETİRDİ

Çiftçilerin karşı karşıya kaldığı tek sorun hava koşulları değil. Mazot, gübre, sertifikalı tohum, zirai ilaç, sulama elektriği, işçilik ve nakliye giderlerindeki yükseliş, üretim maliyetlerini artırdı.

TÜRKŞEKER, 2026-2027 üretim dönemi için şeker pancarı alım fiyatını kota tamamlama primi dahil ton başına 3 bin 720 lira olarak duyurdu. Üreticiler ise açıklanan fiyatın yükselen girdi maliyetlerini karşılamakta yetersiz kaldığını ifade ediyor.

Bölgede hem hasat sürecinin hava koşulları nedeniyle aksaması hem de maliyetlerin üreticileri zorlaması, şeker pancarı çiftçisinin yaşadığı sıkıntıları daha da artırdı.