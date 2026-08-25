510 borda numarasını taşıyan Ningde’nin hizmete girişi, Çin devlet televizyonunun yayımladığı yeni eğitim görüntüleriyle kamuoyuna duyuruldu. Geminin diğer savaş gemileriyle birlikte gerçekleştirdiği tatbikatta deniz ve hava hedeflerinin tespiti, komuta koordinasyonu ve acil durumlara müdahale gibi farklı senaryolar denendi.

DENİZDE, HAVADA VE SU ALTINDA HEDEF ARAYABİLİYOR

Type 054A, Çin donanmasının son yıllarda çok sayıda ürettiği çok amaçlı fırkateyn sınıflarından biri. Ningde de farklı tehditleri aynı anda takip edebilmek için üç boyutlu radar, alçak irtifa gözetleme radarı ve çekili sonar sistemi gibi sensörlerle donatıldı. Böylece geminin yalnızca yüzeydeki savaş gemilerini değil, hava araçlarını ve su altındaki denizaltıları da tespit etmesi hedefleniyor.

Type 054A sınıfı gemiler hava savunması, denizaltı savunma harbi, gemilere karşı saldırı ve açık deniz eskort görevlerinde kullanılabiliyor. Sınıfta 32 hücreli dikey füze fırlatma sistemi bulunuyor; ayrıca gemisavar füzeleri, yakın hava savunma silahları ve torpidolar taşıyabiliyor.

Ningde’nin yaklaşık 4 bin deniz mili menzile sahip olduğu belirtiliyor. Bu menzil, geminin Çin kıyılarının ötesindeki uzun süreli görevlerde ve ticari ya da askeri gemilere eşlik edilen açık deniz operasyonlarında kullanılmasına olanak sağlıyor.

TYPE 054A SAYISI 46'YA ULAŞTI

Çin’in Type 054A sınıfını uzun süredir üretmesine rağmen program sona ermiş değil. Çinli askeri uzman Zhang Junshe’nin aktardığı verilere göre Ningde’nin katılmasıyla Çin donanmasındaki Type 054A sayısı 46’ya ulaştı. Seri üretimin gemilerin tedarik ve bakım maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra eğitim ve lojistik süreçlerini de standartlaştırdığı belirtiliyor.

Sınıf üzerinde zaman içerisinde çeşitli değişiklikler de yapıldı. 2026’nın başında Çin devlet medyasında gösterilen yeni Type 054A varyantında daha büyük kalibreli ana top ve daha uzun uçuş güvertesi dikkat çekti. Uzatılan güverte sayesinde yeni nesil denizaltı savunma helikopterlerinin gemiden görev yapabilmesi amaçlanıyor.

Çin aynı zamanda Type 054A’nın yerini uzun vadede alması beklenen daha gelişmiş Type 054B sınıfını da donanmaya katmaya başladı. İlk Type 054B fırkateyni Luohe’nin 2026 başında operasyonel yeterliliğe ulaştığı açıklandı. Buna rağmen Type 054A üretiminin ve modernizasyonunun sürmesi, Çin’in bu sınıfı önümüzdeki yıllarda da donanmasının önemli unsurlarından biri olarak kullanacağını gösteriyor.