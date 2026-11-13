Alman Ekmek Enstitüsü (Deutsches Brotinstitut) verilerine göre ülkede 3 binden fazla ekmek çeşidi kayıt altında bulunuyor. Bu çeşitlilik arasında sağlık otoritelerinin en besleyici seçenek olarak gösterdiği ekmek, en az yüzde 90 oranında tam tahıl içeren tam tahıllı ekmek (Vollkornbrot) oldu.

Alman tüketici örgütü Verbraucherzentrale, tam tahıllı ekmeklerin tercih edilmesini tavsiye ediyor. Çünkü tahılın dış katmanında ve özünde bulunan lif, vitamin, mineral ve doymamış yağ asitleri bu ekmeklerde büyük ölçüde korunuyor. Tam tahılların yaklaşık yüzde 10'unu lifler oluşturuyor.