Almanya'da 3 binden fazla ekmek çeşidi arasından en sağlıklı seçenek olarak tam tahıllı ekmek öne çıktı.
Uzmanlar, lif, vitamin ve mineral bakımından zengin olan bu ekmeği önerirken, Almanların günlük alışverişlerinde tercihini çoğunlukla beyaz tost ekmeğinden yana kullanması dikkat çekti.
Alman Ekmek Enstitüsü (Deutsches Brotinstitut) verilerine göre ülkede 3 binden fazla ekmek çeşidi kayıt altında bulunuyor. Bu çeşitlilik arasında sağlık otoritelerinin en besleyici seçenek olarak gösterdiği ekmek, en az yüzde 90 oranında tam tahıl içeren tam tahıllı ekmek (Vollkornbrot) oldu.
Alman tüketici örgütü Verbraucherzentrale, tam tahıllı ekmeklerin tercih edilmesini tavsiye ediyor. Çünkü tahılın dış katmanında ve özünde bulunan lif, vitamin, mineral ve doymamış yağ asitleri bu ekmeklerde büyük ölçüde korunuyor. Tam tahılların yaklaşık yüzde 10'unu lifler oluşturuyor.
TAM TAHILLI EKMEK İÇİN YÜZDE 90 ŞARTI
Almanya'da bir ekmeğin tam tahıllı adıyla satılabilmesi için belirli üretim koşullarını karşılaması gerekiyor. Alman gıda kodeksine göre Vollkornbrot olarak adlandırılan ekmeğin en az yüzde 90 oranında tam tahıllı çavdar veya buğdaydan üretilmesi şartı bulunuyor. Ayrıca ekmeğin ekşiliğinin en az üçte ikisinin ekşi mayadan gelmesi gerekiyor.
Alman Beslenme Derneği (DGE) ise günde yaklaşık üç dilim ekmek tüketilmesini ve tahıl ürünlerinin en az üçte birinin tam tahıllı olmasını öneriyor.
16 SAAT BOYUNCA PİŞİRİLEN GELENEKSEL EKMEK
Tam tahıllı çavdar ekmekleri arasında yer alan pumpernickel de besleyici seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. En az yüzde 90 oranında çavdar kırmasından hazırlanan bu ekmek, 100 ile 120 derece arasındaki düşük sıcaklıklarda en az 16 saat boyunca pişiriliyor.
Koyu siyah rengini ve hafif tatlı aromasını uzun süreli pişirme işleminden alan pumpernickel, genellikle ince dilimler halinde satılıyor ve peynir ya da balıkla birlikte tüketiliyor.
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ALMANLARIN TERCİHİ BEYAZ TOST EKMEĞİ
Uzmanların tam tahıllı ekmek önerilerine rağmen Almanların günlük alışverişteki tercihi farklı yönde şekilleniyor. Alman Fırıncılar Birliği (ZVDB) verilerine göre tost ekmeği, ülkede satılan ekmeklerin yüzde 28'inden fazlasını oluşturuyor.
2024 yılında süpermarketlerde en çok tercih edilen ürünlerden biri olan klasik beyaz tost ekmeği, rafine undan üretildiği için tam tahıllı seçeneklere kıyasla daha az lif, B vitamini ve mineral içeriyor. Üretim sırasında tahılın kepek ve öz bölümlerinin ayrılması, ekmeğin besin değerinin önemli ölçüde azalmasına neden oluyor.
100 gram beyaz tost ekmeğinde yaklaşık 3,9 gram lif bulunurken, tam tahıllı tost ekmeğinde bu miktar 7,9 grama yükseliyor. Beyaz ekmek kan şekerinin daha hızlı yükselmesine neden olabildiği için özellikle kan şekeri kontrolüne dikkat etmesi gereken kişilerin ekmek seçiminde tam tahıllı alternatifleri değerlendirmesi öneriliyor.
GELENEKSEL KARIŞIK UNLU EKMEK DE TERCİH EDİLİYOR
Almanya'da yaygın tüketilen bir diğer ekmek türü ise çavdar ve buğday ununun karışımından hazırlanan Mischbrot. Yaklaşık yüzde 25 pazar payına sahip olan bu ekmek, beyaz tost ekmeğine kıyasla daha doyurucu bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Çavdar unu oranı yüzde 50'nin üzerinde ve yüzde 90'ın altında olan ekmekler çavdar ağırlıklı karışık ekmek, buğday unu ağırlıklı olanlar ise buğday ağırlıklı karışık ekmek olarak adlandırılıyor ancak rafine un içeren bu geleneksel ekmekler de tam tahıllı seçeneklerin sunduğu besin değerine ulaşamıyor.
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