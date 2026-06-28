Eşcinsel erkeklerin yolcusu olduğu 'Atlantis' adlı kruvaziyer gemi, 8 Temmuz'da İstanbul Boğazı'na geleceğini açıklamış, bu tarihte kruvaziyer gemisinde Cihangir’deki "TEK YÖN" isimli gay bar tarafından bir parti düzenleneceği duyurulmuştu.





PARTİ YASAKLANDI, BAR MÜHÜRLENDİ

Söz konusu etkinliğin sosyal medyada tepkilere neden olması üzerine yetkili makamlar, Atlantis gemisinin İstanbul'a giriş yapmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Yasak kararının ardından geminin rotasında değişikliğe gidilirken, 8 Temmuz'da Atlantis adlı kruvaziyer gemisinde 3 bin kişilik parti düzenleyeceğini açıklayan Beyoğlu'ndaki "TEK YÖN" adlı gay bar ise Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından mühürlendi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği talimatıyla yaptırılan denetimlerde Beyoğlu İlçesi Cihangir Mahallesi'nde faaliyet gösteren 'TEK YÖN' adlı bar işletmesi, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu kaymakamlığı tarafından kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

PARTİ AFİŞİ İÇİN 'YANLIŞLIKLA PAYLAŞILDI' DENİLDİ



Mühürlenen mekân tarafından yapılan açıklamada ise konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"İşletmemizin bugüne kadar herhangi bir geminin yolcularına özel parti düzenlemek gibi bir etkinliği olmadığı gibi 8 Temmuz 2026 günü için ATLANTIS gemisinin yolcularına özel bir parti hazırlığımız da yoktur. Haber konusu görsel, sosyal medya uzmanı çalışanımızın hatalı hazırladığı bir görseldir. Söz konusu tarihte İşletmemiz normal faaliyetine devam edecek olup, tüm misafirlerine kapılarını açacaktır.

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