Brezilya Ulaştırma Bakanlığı ile Kalkınma Bankası (BNDES), ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerindeki 9 eyaleti kapsayan toplam 3 bin 137 kilometrelik 5 ana otoyolu kapsayan dev bir altyapı projesini hayata geçirmek için ilk imzaları attı.

Özellikle tarım ve ticaret koridorlarını birbirine bağlayan bu stratejik yolların özel sektöre devredilerek yenilenmesi, işletilmesi ve modernizasyonu hedefleniyor.

OTOYOL ÜCRETLERİ DÜŞECEK

Rio de Janeiro’da imzalanan anlaşmayla başlatılan süreç kapsamında, öncelikle hatların teknik, ekonomik ve fizibilite analizleri yapılacak. Söz konusu çalışmalarda, otoyollardaki geçiş ücretlerini düşürecek modellerin geliştirilmesi ve güzergahlar boyunca kesintisiz 5G internet altyapısının kurulması gibi yenilikler ön planda tutulacak.

Yetkililer, 2030 yılına kadar tamamlanması planlanan bu hazırlık aşamasının hemen inşaat veya özelleştirme anlamına gelmediğini vurguluyor. Yapılacak detaylı incelemelerin ardından ticari açıdan uygun bulunan bölümler ihaleye çıkarılarak özel şirketlerin yönetimine devredilecek.