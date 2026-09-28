Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde yer alan SoHo semti, son günlerin en sıra dışı gıda tartışmasına ev sahipliği yapıyor. Bölgede açılan Avusturya menşeli özel bir fırının tezgaha koyduğu tek çeşit ekmek, dudak uçuklatan fiyat etiketiyle kısa sürede gündeme oturdu. Bir somunu tam 60 dolara satılan ekmek, fiyatıyla tepki çekmesine rağmen müşterilerden yoğun ilgi görüyor.

EKMEK TAM 1,5 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Fırında üretilen tam 1,5 kilogram ağırlığındaki ekmek, Avusturya’dan özel olarak ithal edilen organik çavdar unu, su ve tuz kullanılarak tamamen doğal ekşi mayayla hazırlanıyor. Ticari maya veya hiçbir koruyucu madde içermeyen hamur, yaklaşık 24 saat boyunca fermente edildikten sonra pişiriliyor.

3 BİN LİRAYA SATILAN EKMEK İÇİN KAPIDA KUYRUK OLDULAR

Dev somun ekmeğin fiyatı 60 dolar (yaklaşık 3 bin lira) olarak belirlenirken, işletme müşterilere daha küçük porsiyon seçenekleri de sunuyor. Ekmeğin yarısını 30, çeyreğini 15 dolara satan fırın, üzerine çeşitli malzemeler eklenmiş tekil dilimleri ise 6 ila 14 dolar arasında alıcıyla buluşturuyor. İşletme sahipleri, yüksek fiyatı kullanılan ithal hammaddelere, 24 saati bulan uzun üretim sürecine ve bölgenin yüksek işletme giderlerine bağlıyor.

RAKİP FİRMALARDAN REKLAMLI GÖNDERME GELDİ

Sosyal medyada kısa sürede yayılan 60 dolarlık fiyat etiketi, diğer markaların da dikkatinden kaçmadı. Süpermarket zincirleri, fırının yakınlarında dolaştırdıkları reklam araçlarıyla kendi ekmek fiyatlarını kıyaslayarak durumu esprili bir pazarlama hamlesine dönüştürdü.

Fiyat eleştirilerine ve sosyal medyadaki dalga konusu olan paylaşımlara rağmen, fırın işletmecileri açılıştan bu yana tezgahtaki ürünlerin her gün tamamen tükendiğini belirtiyor. Fiyatıyla şaşırtan ekmek, New York'ta lezzetinden çok tartışmalı etiketiyle yok satmaya devam ediyor.