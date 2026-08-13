Orta Doğu'daki savaş brent petrol fiyatlarını uçurdu. Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarında yükseliş hızlandı.

1 ay önce yaklaşık 3 bin liraya dolan bir depo artık 4 bin liraya doluyor. Motorin fiyatı, temmuz ayından bu yana yüzde 25 artarak 10 Ağustos itibarıyla ortalama 81 lira seviyesine ulaştı. Motorinin fiyatı 2026 yılına yaklaşık 50 lira bandında başlamıştı.

ÖTV’DEN FERAGAT

Motorindeki artış yalnızca tüketicinin akaryakıt maliyetini değil, taşımacılıktan tarıma kadar geniş bir alanda işletmelerin giderlerini de artırıyor.

Bu durum maliyet baskısının, önümüzdeki dönemde birçok alanda hissedilebileceğine işaret ediyor.

Zamların enflasyona etkisi göz önünde bulundurularak Hazine ve Maliye Bakanlığı motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amacıyla, motorin üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında indirime gidecek.