Hindistan zorlu doğa şartlarına meydan okuyan dev bir mühendislik projesine imza atıyor. Hindistan, Keşmir ve Ladakh bölgelerini birbirine bağlayan, 3 bin metre yükseklikteki dağları delerek inşa ettiği 14 kilometrelik Zojila Tüneli’nin kazı çalışmalarında sona geldi.

Haziran ayının ilk haftasında iki ucun birleşmesi beklenen proje, Asya'nın en uzun çift yönlü karayolu tüneli unvanını alacak.

Hava sıcaklığının kışın -40 dereceye kadar düştüğü dondurucu şartlarda, işçilerin hipotermi riski altında 6 yıldır aralıksız çalıştığı tünel, bölge halkı için hayati bir önem taşıyor. Ağır kış şartları ve kar esareti nedeniyle yılın 6 ayı dünyadan tamamen izole olan Ladakh bölgesine ulaşım, tünelin tamamlanmasıyla kesintisiz hale gelecek.

TEHLİKELİ YOLDA SÜRE 15 DAKİKAYA İNECEK

Söz konusu dev proje sayesinde, dağ geçidindeki 3,5 saatlik tehlikeli yolculuk süresi sadece 15 dakikaya inecek.

Projenin ekonomik ve sosyal faydalarının yanı sıra Hindistan için çok kritik bir askeri strateji yönü de bulunuyor. Tünelin açılacağı bölge, Hindistan'ın Çin ve Pakistan ile olan gerilimli sınır hatlarına ev sahipliği yapıyor.

Kış aylarında ordunun lojistik desteğini helikopterlerle sağlamak zorunda kalan Hindistan, bu tünel sayesinde sınır güvenliğini ve askeri sevkiyatı yılın 365 günü kesintisiz ve karadan sürdürebilecek.

Kazı çalışmalarının ardından havalandırma, asfaltlama ve sinyalizasyon işlemlerinin tamamlanmasıyla tünelin Şubat 2028'de tam kapasiteyle hizmete açılması planlanıyor.