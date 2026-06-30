Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı 2 bin 700 nüfuslu Huğlu Mahallesi, savunma sanayisine yönelik gerçekleştirdiği üretimle yıllık 70 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Bu dış ticaret hacmiyle yerleşim yeri, Türkiye'deki 20 ili geride bıraktı.

İHRACAT VERİLERİ HANGİ İLLERİ GERİDE BIRAKTI?

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Huğlu, yıllık 70 milyon dolarlık ihracatıyla aralarında Kırıkkale, Tokat, Erzurum, Erzincan ve Sinop'un da bulunduğu 20 şehirden daha fazla dış satış gerçekleştirdi. Mahallede kişi başına düşen yıllık ihracat tutarı yaklaşık 25 bin dolar olarak hesaplandı.

Bölgede faaliyet gösteren Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ve 20'ye yakın büyük firma, küçük atölyelerden modern üretim tesislerine dönüşerek bu ticari hacmi oluşturdu. Çevre bölgelerden günlük gelen çalışanlarla birlikte sektördeki istihdam sayısı 1500 kişiye ulaştı.

MAHALLEDE HANGİ SİLAH MODELLERİ ÜRETİLİYOR?

Yaklaşık 100 yıllık tüfek imalat geleneğine sahip olan yerleşim yerinde, yılda 100 binin üzerinde av tüfeği imal ediliyor. Mahalledeki tesislerde 30 farklı silah tipinde, talebe göre 200'den fazla model üretilebiliyor.

Üretimi yapılan savunma sanayisi ürünleri arasında yerli imkanlarla geliştirilen Ovis keskin nişancı tüfeği ile Mohaç makineli tabanca da yer alıyor. Üretim süreçlerinin insan kaynağı ise Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksekokulu ve Savunma Sanayi AR-GE Lisesi ile destekleniyor.