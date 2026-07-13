Denetimlerde, yalnızca sosyal medyada gündem olan satış değil, işletmenin fiyat uygulamaları ve etiket düzenlemeleri de mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda hem haksız fiyat artışı iddiasıyla işlem başlatıldı hem de etiket yönetmeliğine aykırılıklar nedeniyle işletmeye idari para cezası kesildi.

DENETİMLERDE USULSÜZLÜKLER TESPİT EDİLDİ

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ile Fatih Belediyesi zabıta ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği denetimlerde, işletmede 100 gram et dönerin 600 TL'den satışa sunulduğu belirlendi. Bu kapsamda dört farklı ürün için haksız fiyat artışı şüphesiyle tutanak hazırlanırken, dosya değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

İncelemelerde ayrıca işletmedeki 12 ürünün fiyat etiketlerinde, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı şekilde ürünlerin ağırlık veya hacim bilgilerine yer verilmediği tespit edildi. Bu nedenle işletmeye idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

BAKANLIK: DENETİMLER DEVAM EDECEK

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medyada yer alan paylaşımların ardından ekiplerin hızla harekete geçtiğini belirtti. Kaplan, tüketicilerin korunması ve adil ticaret ortamının sağlanması amacıyla özellikle turistik bölgelerde fahiş fiyat uygulamalarına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.