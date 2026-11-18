Çin, 3 bin ton ağırlığındaki gemileri su dolu bir havuzla birlikte 113 metre yukarı taşıyan asansör sistemini kullanıyor. Üç Boğaz Barajı'nda kurulan bu yapı, geleneksel sistemlerle 4 saat süren geçiş süresini 40 dakikaya düşürdü.

GEMİ ASANSÖRÜ NASIL ÇALIŞIYOR?

Nehir bölümleri arasındaki su seviyesi farkını aşmak için tasarlanan sistemde, gemiler suyun kademeli olarak yükselmesini veya alçalmasını beklemiyor. Bunun yerine gemi, çelik kablolar ve karşı ağırlık mekanizmalarıyla askıya alınan su dolu hareketli bir odaya giriyor.

Platform sabitlendikten sonra dikey olarak hareket etmeye başlıyor. Bir sonraki seyir seviyesine ulaşıldığında kapaklar açılıyor ve gemi yolculuğuna devam ediyor.

DİKEY YOLCULUK SADECE 8 DAKİKA SÜRÜYOR

Dünyanın en büyük tekne asansörü olan Üç Boğaz Barajı'ndaki tesis, gemilerin yaklaşık 113 metrelik yükseklik farkını tek seferde geçmesini sağlıyor. Asansörün dikey hareketi yalnızca 8 dakika sürüyor. Geminin sisteme giriş, konumlandırma, yükseliş ve çıkış işlemlerinin tamamı ise 40 dakikada bitiyor. Geleneksel havuz sistemlerinde aynı geçiş işlemi yaklaşık 4 saat zaman alıyordu.

ENERJİ TÜKETİMİ YÜZDE 60 AZALDI

256 çelik kablo ile senkronize edilen karşı ağırlık sistemi, her yolculukta harcanan enerji miktarını yüzde 60'tan fazla azalttı. Altyapı projesi, geleneksel sistemlere kıyasla su tüketimini düşürürken yükseklik değişimi fazla olan su yollarında mal taşımacılığını kolaylaştırıyor.