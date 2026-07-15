Leiden Üniversitesi'nden Dr. Carina van den Hoeven liderliğinde sürdürülen kazılar sırasında bulunan mezar, Luksor'un batı yakasındaki Aşağı Şeyh Abd el-Kurna bölgesinde yer alıyor. Mezar duvarlarında bulunan hiyeroglif yazıtlar, yapının sahibinin "Paser" adlı bir devlet görevlisi olduğunu gösterirken, araştırmacılar mezarın Ramessid Dönemi'ne, yani MÖ 1292-1077 yılları arasına tarihlendiğini belirtiyor.

YAZITLAR KİMLİĞİNİ ORTAYA KOYDU

Arkeologlara göre mezarın duvarlarındaki yazıtlar ve süslemeler, Paser'in kimliğinin belirlenmesinde önemli rol oynadı. Yapının mimarisi de Yeni Krallık döneminde üst düzey devlet görevlileri için inşa edilen özel mezarlarla büyük benzerlik taşıyor. Ekip, mezarda gömülü diğer kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

LUKSOR'DA YENİ KEŞİFLER SÜRÜYOR

Antik Mısır'ın en önemli arkeolojik bölgelerinden biri kabul edilen Luksor, son yıllarda peş peşe yapılan keşiflerle dikkat çekiyor. Uzmanlar, Teb Nekropolü'nde devam eden kazıların Mısır'ın idari yapısı, cenaze gelenekleri ve Yeni Krallık dönemine ilişkin yeni bilgiler sunmasını bekliyor.