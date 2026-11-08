Antik Mısır'da yaşadığı düşünülen ve “Örgülü Kadın” olarak anılan kadının mumyası, vücuduna zarar verilmeden dijital olarak incelendi. Uzun ve örgülü saçlarının 3 bin yılı aşkın süredir korunduğu görülen kadının ölüm nedeni ise belirlenemedi.

Michigan Üniversitesi'nden bir araştırmacının liderlik ettiği ekip, yüzlerce röntgen görüntüsünü birleştirerek mumyanın üç boyutlu görüntülerini oluşturdu. Mısır'ın 18. ve 21. hanedanlıkları arasındaki dönemde yaşadığı düşünülen kadının yaklaşık 151 santimetre boyunda olduğu belirlendi. Yaşamını 35-50 yaşları arasında yitirdiği tahmin ediliyor.

DİŞLERİNDE CİDDİ AŞINMA VE HASAR VAR

İncelemede diş eti hastalığı, kırılmış bir azı dişi ve boğaza doğru yer değiştirmiş bir kesici diş tespit edildi. Araştırmacılar, dişlerdeki ciddi aşınma ve hasarın Antik Mısır'da tüketilen, kum parçacıkları içeren yiyeceklerden kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

Dişlerdeki sıra dışı bulguların, ölümden sonra gerçekleştirilen “Ağzı Açma” ritüeliyle bağlantılı olabileceği de değerlendiriliyor. Antik Mısır'da bu ritüelin, ölen kişinin öteki dünyada duyularını yeniden kazanmasını sağladığına inanılıyordu.

KURUMUŞ BEYİN DOKUSUNA RASTLANDI

Bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları, vücudun oldukça iyi korunduğunu gösterdi. Karaciğer kalıntıları dahil iç organların bazı bölümlerinin vücutta bırakıldığı görüldü. Ayrıca beynin mumyalama sırasında çıkarılmadığını düşündüren kurumuş beyin dokusuna rastlandı.

Araştırmacılar, vücuttaki küçük kireçlenmiş birikintilerin uzun süreli parazit enfeksiyonuna işaret edebileceğini belirtti. Ancak bu bulguların kadının ölümüne neden olduğunu gösteren kesin bir kanıt bulunamadı.

İlk olarak Mısır'da başka mumyaların da bulunduğu bir topluluk içinde keşfedilen kadın mumyası, 1860 yılında Kanada'ya götürüldü. Radiology Case Reports dergisinde yayımlanan araştırmada, ölüme neden olan hastalık veya yaralanmaya ilişkin kesin bir bulguya ulaşılamadığı belirtildi.