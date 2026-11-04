Mısır'daki Asvan Barajı suları altında kalacak olan II. Ramses'in 3 bin yıllık Ebu Simbel Tapınağı, dağdan milimetrik olarak kesilerek 65 metre yukarı taşındı. Bu mühendislik hamlesi, tarihin en büyük anıtsal miraslarından birinin haritadan silinmesini engelledi.

DEV HEYKELLER BİNLERCE PARÇAYA NASIL BÖLÜNDÜ?

Nil Nehri üzerindeki baraj inşaatının yükselttiği sular, dağ yamacına oyulmuş 20 metrelik firavun heykellerini sular altında bırakma tehlikesi yarattı. UNESCO koordinasyonundaki uluslararası mühendislik ekibi, tapınak odalarını ve heykelleri ağırlığı 20 ila 30 ton arasında değişen 1.035 parçaya kesti. Çelik kesicilerle yapılan bloklama işleminde yapının özgün dokusuna zarar verilmedi.

65 METRE YUKARIDAKİ YAPAY DAĞA YERLEŞTİRİLDİ

Vinçlerle dağdan sökülen devasa taş bloklar, nehir seviyesinden 65 metre daha yüksekte inşa edilen yapay bir beton kubbenin üzerine taşındı. Numaralandırılan parçalar, sıfır hata payı prensibiyle yeni zemin üzerinde yeniden bir araya getirildi.

Yıllar süren hassas montaj çalışması sonucunda heykellerin yüz hatlarındaki milimetrik çatlaklar dahi bozulmadan korundu. Gerçekleştirilen operasyon, sular altında kalacak devasa bir tarihi kompleksin tamamen sökülüp başka bir yükseltide yeniden inşa edildiği ilk ve en büyük mühendislik başarısı olarak tarihe geçti.