Belçika’nın Valonya bölgesinde yer alan Florennes kentinde, taş ocağı işletmeciliği, güneş enerjisi üretimi ve koyun yetiştiriciliğini tek bir sahada buluşturan 3,3 hektarlık bir agrivoltaik proje devreye alındı. Calcaires Agri Energie ve Ether Energy ortaklığıyla geliştirilen sistem, hem yenilenebilir enerji üretmeyi hem de bölgedeki tarımsal faaliyetleri desteklemeyi hedefliyor.

ARAZİNİN %45’İNE 3 BİNDEN FAZLA GÜNEŞ PANELİ YERLEŞTİRİLDİ

Proje kapsamında Calcaires de Florennes taş ocağının kuzeyindeki 3,3 hektarlık alana 3.240 adet fotovoltaik panel kuruldu. Toplam 2,27 MWc kurulu güce sahip olan paneller, arazinin %45’ini kaplayacak şekilde dizayn edildi. Altışar metre aralıklarla ve yerden yüksekte konumlandırılan paneller, koyunların tesisin altında serbestçe hareket etmesine ve otlamasına imkan tanıyor. Panel düzeninin aynı zamanda hayvanları olumsuz hava koşullarından koruduğu belirtildi.

Yıllık 2,33 GWh Elektrik Üretimi Ve Karbon Emisyonunda DüşüşTesisin yılda 2,33 GWh elektrik üretmesi öngörülüyor. Üretilen elektriğin bir kısmı doğrudan Calcaires de Florennes taş ocağının operasyonel ihtiyaçlarında kullanılarak tesisin şebekeye olan bağımlılığı azaltılacak.

Şebekeye aktarılacak fazla enerjinin ise yaklaşık 225 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabileceği ifade ediliyor. Güneş enerjisi kullanımı sayesinde taş ocağının yıllık karbondioksit emisyonunun 2.000 ton azaltılması planlanıyor.

YEREL ÜRETİME KATKI SAĞLIYOR

Gerpinnes’teki Grand-Bois çiftliği ile yapılan iş birliği çerçevesinde yürütülen proje, Valonya’da yaygın koyun yetiştiriciliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. Ülkede tüketilen koyun etinin %80’inden fazlasının ithal edildiği dikkate alındığında, bu modelin yerel üretime katkı sağladığı vurgulandı.

30 YILLIK KULLANIM SÜRESİ VAR

Tarım arazisi statüsünü koruyan ve biyoçeşitliliği destekleyecek adımları içeren projenin 30 yıllık bir kullanım süresi bulunuyor. Tamamen geri döndürülebilir yapıda tasarlanan sistem, arazi sahibine ve çiftçiye ek gelir kaynağı sağlarken bölgede bir "Yenilenebilir Enerji Topluluğu" oluşturulması da hedefleniyor.