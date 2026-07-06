Astroloji dünyası, aynı anda yaşanan 2 büyük gökyüzü olayının etkisiyle hareketli günler geçiriyor. Bir yanda iletişimi ve kararları zorlaştıran Merkür retrosu tüm hızıyla devam ederken, diğer yanda şans ve bolluk gezegeni Jüpiter, Aslan burcundaki tarihi seyrine başladı.

Astrologlara göre bu çifte kozmik hareket, bazı burçlar için finansal bir darboğaz anlamına gelse de, 4 şanslı burç için 11 Temmuz’a kadar adeta ek gelir ve gökten para yağmuru dönemini başlatıyor.

Retroda altın kural: "Borç almayın, imza atmamaya çalışın"

Uzmanlar, Merkür’ün geri hareketi (retro) nedeniyle finansal alanda adım atarken her zamankinden çok daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Bu dönemde anlık duygulara ve heyecanlara dayalı fevri kararlar almak büyük kayıplara yol açabilir.

Astrologlar, özellikle retro süresince kredi çekilmemesini, kimseye borç verilmemesini veya borç alınmamasını ve hayati önem taşıyan büyük mali sözleşmelere imza atılmamasını önemle tavsiye ediyor.

İşte 11 Temmuz'a kadar finansal dönüm noktası yaşayacak burçlar

YENGEÇ

Aslan burcuna geçiş yapan Jüpiter, Yengeç burçlarının doğrudan para evini aydınlatıyor. Temmuz 2027’ye kadar sürecek olan bu döngüde, Yengeçler gelirlerini katlamak için mükemmel fırsatlar yakalayacak. Özellikle 11 Temmuz'a kadar, uzun vadede mali durumlarını tamamen düzeltecek çok daha yüksek ücretli bir iş teklifi ya da yeni bir gelir kapısı gündeme gelebilir.

BAŞAK

Başak burcunda konumlanan Venüs, bu dönemde kendi şansınızın efendisi olduğunuzu ilan ediyor. Mali durumunuz tamamen kendi girişimciliğinize, kararlılığınıza ve önünüze çıkan fırsatları ne kadar hızlı değerlendireceğinize bağlı olacak. Kendi işini kurmak veya ek iş yapmak isteyen Başaklar için hareket geçme zamanı.

TERAZİ

İkizler burcunda ilerleyen agresif ve dinamik Mars, Terazilere iletişim odaklı sektörlerden para akıtacak. Pazarlama, satış, reklam veya ticaret yoluyla önünüze yeni iş imkanları çıkabilir. Zihninizde dönüp duran ve iyi düşünülmüş her fütüristik fikir, bu dönemde somut birer kazanca ve nakit paraya dönüşme potansiyeline sahip.

AKREP

Aslan burcundaki Jüpiter’in ihtişamlı enerjisi, Akrep burçlarına kariyer hayatlarında büyük bir ödül vadediyor. İş yerinde uzun süredir beklediğiniz, zaten çoktan hak ettiğiniz bir bonus, prim veya ek ödeme bu hafta nihayet hesabınıza yatabilir. Emeklerinizin karşılığını maddi olarak alacaksınız.