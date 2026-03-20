Vedik astrolojide karma ve adaletin gezegeni olarak bilinen Satürn, 13 Mart 2026'da Balık burcuna battı. Bu konum 17 Nisan 2026'ya kadar, yaklaşık 35 gün sürecek. Astrologlar, bu dönemde 3 burç için zamanın zorlu geçebileceği konusunda uyarıyor. 35 günlük kaos devam ediyor.

TERAZİ ♎

Satürn'ün Terazi burcunda yücelmiş kabul edildiği göz önüne alındığında, bu dönemin etkileri bu burç için özellikle belirgin olabilir. Beklenmedik giderler mali dengeyi sarsabilir; önemli finansal kararları ertelemek akıllıca olur. Günlük iletişimde de dikkatli olmak gerekiyor — yanlış anlaşılmalar kolayca büyüyebilir.

OĞLAK ♑

Yönetici gezegeni Satürn olan Oğlak burçları bu süreçten en çok etkilenenler arasında gösteriliyor. Özgüven sarsılabilir, iş hayatında motivasyon düşebilir. Süregelen hukuki meseleler gecikme yaşayabilir ya da daha karmaşık bir hal alabilir. Borç almaktan ve borç vermekten kaçınılması öneriliyor.

KOVA ♒

Satürn'ün ikinci yönetici gezegeni olduğu Kova burcu için kariyer ve iş kararlarında acele etmemek kritik önem taşıyor. Ani alınan kararlar beklenmedik sorunlara zemin hazırlayabilir.

Kişisel ilişkilerde de bir sertleşme hissedilebilir; sevdiklerinizle iletişimde sabırlı olmak bu dönemi daha kolay atlatmanızı sağlayabilir.