Gök cisimlerinin güncel konumları ve birbirleriyle oluşturduğu açılar, önümüzdeki dönemin genel atmosferini ve burçlar üzerindeki etkilerini şekillendiriyor. Terazi burcunda ilerleyen Merkür'ün geri hareketine devam eden Uranüs ile oluşturduğu uyumlu açı yeni fikirleri ve farklı bakış açılarını öne çıkarırken, Ay ile Mars arasındaki gergin etkileşim ise duygusal tepkilerin artabileceğine işaret ediyor.

Ortaya çıkan bu astrolojik tabloda özellikle İkizler, Başak ve Terazi burçlarının öne çıkan kilit konumlardan doğrudan etkileneceği belirtildi.

İKİZLER BURCU

Geri hareketindeki Uranüs'ün İkizler burcundaki seyri ve Terazi'deki Merkür ile kurduğu temas; iş, eğitim, kişisel planlar ve iletişim yöntemlerine dair yeni yaklaşımları beraberinde getiriyor. Tıkanıklık yaşanan konularda alışılmadık alternatiflerin belirmesi beklenirken, uzmanlar ani kararlar almak yerine mevcut koşulların ve olası sonuçların önceden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

BAŞAK BURCU

Güneş'in Başak burcunda bulunması ve Yengeç'teki Mars ile uyumlu açı yapması, dikkati iş, ev hayatı ve finansal harcamalar gibi somut adımlar gerektiren alanlara yöneltiyor. Yeni ayın ardından önceliklerin belirlenmesinin kolaylaşacağı öngörülürken, tüm işleri aynı anda yürütmek yerine aciliyet taşıyan konulara odaklanılması öneriliyor.

TERAZİ BURCU

Ay ve Merkür'ün Terazi burcundaki konumu; kişisel planlar, iletişim ve sosyal etkileşim alanındaki hareketliliği artırıyor. Merkür-Uranüs uyumu yeni fırsatlar sunarken, Merkür'ün Neptün ile yaptığı gergin açı nedeniyle finansal konular, iş ve anlaşmalarda edinilen bilgilerin teyit edilerek hareket edilmesinin önemine vurgu yapılıyor.

DİĞER BURÇLARDA ETKİLER DAHA SINIRLI

Söz konusu gezegen hareketlerinin diğer burçlar üzerindeki etkilerinin daha alt seviyede kalacağı; etkinin çoğunlukla günlük rutinler, harcama planları ve zaman yönetimi gibi alanlarda hissedileceği ifade edildi. Genel süreçte bilgi akışına temkinli yaklaşılması ve planlarda esneklik payı bırakılması gerektiği kaydedildi.