Astroloji yorumlarına göre 9-15 Kasım 2026 haftasında İkizler, Balık ve Kova burçları şanslı bir döneme giriyor. Bu süreçte acele kararlar vermek yerine yaşanan değişimleri gözlemlemek ve yeni fırsatları değerlendirmek önem taşıyor.

Merkür ve Venüs'ün 13 Kasım'da ileri hareketine geçmesiyle birlikte, son dönemde yaşanan kafa karışıklıklarının ve belirsizliklerin yavaş yavaş geride kalacağı öngörülüyor. Ekim ayından bu yana yaşanan gelişmeleri değerlendirmek, nelerin değiştiğini anlamak ve kendine zaman tanımak bu haftanın öne çıkan temaları arasında yer alıyor.

İkizler

Alıştığınız düzenin dışına çıkmak yeni fırsatlar getirebilir.

12 Kasım'da Kova burcundaki Kuzey Ay Düğümü ile Aslan burcundaki Jüpiter karşı karşıya geliyor. Bu astrolojik görünümün İkizler burcuna düşüncelerini ve çevresindeki insanlarla yaptığı konuşmaları daha dikkatli değerlendirmesi gerektiğini hatırlattığı belirtiliyor.

İkizler için heyecan verici ve şanslı bir dönem başlıyor olsa da bu süreç her zaman kolay ilerlemeyebilir. Burcun en büyük sınavı, alıştığı düzenin dışına çıkmak ve kendisini rahatsız hissettiren yeniliklere açık olmak olacak.

Günlük rutinin dışına çıkan gelişmeler ilk etapta zorlayıcı görünebilir. Ancak bu hafta iç sesinizi dinlemek, aklınıza gelen düşünceleri önemsemek ve çevrenizden gelen önerilere kulak vermek faydalı olabilir.

Hayatta istediğiniz noktaya ulaşmak için zaman zaman risk almanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Kendinize güvenmeniz ve konfor alanınızın dışına çıkmanız, yeni bir başlangıcın kapısını aralayabilir.

Balık

Geçmişte kaçırdığınız fırsatlar yeniden karşınıza çıkabilir.

13 Kasım'da Akrep burcunda ileri hareketine başlayacak Merkür, Balık burcu için yeni başlangıçların gündeme gelebileceği bir döneme işaret ediyor. Ancak şansın bir anda ortaya çıkması beklenmiyor. Bu süreçte gelişmelerin yavaş ilerlemesi ve sabırlı olunması gerektiği vurgulanıyor.

Önümüzdeki günlerde geçmişte değerlendirmediğiniz fırsatlar yeniden karşınıza çıkabilir. Daha önce erken vazgeçtiğiniz ya da cesaret edemediğiniz seçenekleri tekrar düşünme şansı bulabilirsiniz.

Özellikle önümüzdeki bir ay boyunca seyahat, maddi bolluk, aşk ve yeni başlangıçlarla ilgili teklifler gündeme gelebilir. Bu fırsatların bazıları daha önce karşınıza çıkmış ancak değerlendirmeyi ertelediğiniz seçenekler olabilir.

Balık burcunun bu dönemde kendi isteklerini göz ardı etmemesi ve değişime açık olması önem taşıyor. Yeni gelişmelerden yararlanmak için bilinçli seçimler yapması gerektiği belirtiliyor.

Kova

Hayalini kurduğunuz hayat için harekete geçme zamanı geliyor.

13 Kasım'da Terazi burcunda ileri hareketine başlayacak Venüs, Kova burcunun isteklerini daha net görmesine ve bunların peşinden gitmeye hazır hale gelmesine işaret ediyor.

Venüs, 4 Aralık'a kadar Terazi burcunda kalacak. Bu süreçte Kova burcunu yaklaşık bir aylık yeni başlangıçlar ve şanslı gelişmeler bekliyor olabilir. Ardından yılın sonuna kadar benzer konular yeniden gündeme gelebilir.

Kova burcu için 2026'nın geri kalanında belirleyici olan, nasıl bir hayat istediğine karar vermek ve kendi seçimlerinin arkasında durmak olacak.

Bu dönemde kendinizi gerçekten istemediğiniz bir şeye ikna etmeye çalışmamanız, hayallerinize ve hedeflerinize odaklanmanız öneriliyor.