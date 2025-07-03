Süper Lig’de gözler yapılacak transferlere çevrildi… Taraftarlar takımlarının yapacağı takviyeleri merakla beklerken üç büyükler orta saha transferi için karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da ilgilendiği Partey için Galatasaray’ın da girdiği öğrenildi. İngiliz basınından The Sun’a göre sarı kırmızılılar Ganalı oyuncu için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Arsenal ile olan sözleşmesi sona eren Partey için bonservis bedeli ödenmeyecek olması takımların iştahını kabartıyor. Ganalı orta saha için İspanya, İtalya ve Suudi Arabistan'dan da talipler bulunuyor.

Geride bıraktığımız sezon Arsenal'de 52 maçta göre alan 32 yaşındaki orta saha, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Partey’in güncel piyasa değeri 14 milyon Euro.