Konut, dükkan ve ofis piyasasında son 10 yılda yaşanan büyük değer artışı, alışılmış dengeleri değiştirdi. Türkiye’nin üç büyük şehri olan İstanbul, Ankara ve İzmir beklendiği gibi liderliği koruyamazken, coğrafi avantajlarını iyi kullanan bazı iller yatırım getirisinde zirveye çıktı.

GAYRIMENKUL GELENEKSEL YATIRIMLARI GERİDE BIRAKTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2015-2025 yıllarını kapsayan dönemde gayrimenkul piyasasında dikkat çekici bir değer artışı yaşandı. Bu süreçte konut fiyatları ortalama 18,98 kat yükselirken, dükkân fiyatlarında artış 18,28 kat, ofis fiyatlarında ise 19,24 kat olarak gerçekleşti. Covid-19 salgınının etkilerini de içine alan bu dönemde, ofis yatırımları sınırlı bir farkla da olsa en yüksek getiriyi sağlayan gayrimenkul türü olarak öne çıktı.

KONUT FİYATLARINDA TRAKYA VE EGE ÖNE ÇIKTI

İller bazında incelendiğinde konut fiyat artışında zirveye yerleşen şehirler dikkat çekti. O iller şu şekilde:

Edirne: 33,06 kat

Aydın: 31,43 kat

Muğla: 29,6 kat

Balıkesir: 29,19 kat

Tekirdağ: 27,80 kat

Buna karşılık büyük şehirlerde artış daha sınırlı kaldı:

İstanbul: 15,84 kat

Ankara: 22,29 kat

İzmir: 22,95 kat

DÜKKAN YATIRIMINDA DA LİDER DEĞİŞMEDİ

Dükkân fiyat artışında da benzer tablo görüldü:

Edirne: 26,71 kat

Balıkesir: 25,79 kat

Aydın: 24,62 kat

Zonguldak: 23,62 kat

Muğla: 22,70 kat

Üç büyük şehir yine listenin gerisinde kaldı:

İstanbul: 16,09 kat

Ankara: 21,74 kat

İzmir: 20,00 kat

OFİS PİYASASINDA ŞAMPİYON MANİSA

Ofis yatırımlarında ise sürpriz bir lider öne çıktı:

Manisa: 39,58 kat

Edirne: 30,55 kat

Muğla: 30,40 kat

Aydın: 29,82 kat

Antalya: 29,24 kat

Büyük şehirlerdeki artış oranları:

İstanbul: 15,44 kat

Ankara: 24,75 kat

İzmir: 26,86 kat

BÜYÜKŞEHİRLER NEDEN GERİDE KALDI?

Türkiye genelinde satış hacmi açısından lider olan İstanbul, Ankara ve İzmir, fiyat artışı performansında ilk 5’e giremedi. Özellikle İstanbul, üç kategoride de en düşük artış oranlarıyla dikkat çekti.

YATIRIM ROTALARI DEĞİŞTİ

Son yıllarda yatırımcıların yöneldiği alternatif bölgeler öne çıkıyor. Özellikle:

Trakya bölgesi

Batı ve Güneybatı Anadolu kıyıları

Edirne’nin Avrupa’ya açılan kapı olması ve sınır ticaretindeki artış, şehri cazip hale getirirken; Manisa’nın sanayi ve lojistikteki yükselişi ofis piyasasında büyük sıçrama getirdi.