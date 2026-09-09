İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde 7 Eylül günü saat 12.00 sıralarında endişe verici bir kayıp olayı yaşandı. Bir firmada sevkiyat görevlisi olarak çalışan Murat Alan'ı arayan 33 yaşındaki eşi Şenay Alan; çocukları İsmail Can (10), Asya (6) ve Bulut Rüzgar (3) ile birlikte hava almak için parka gideceğini söyledi.

TELEFONLARI KAPANDI, ARAMALAR SONUÇSUZ KALDI

Görüşmeden birkaç saat sonra eşini tekrar arayan Murat Alan, telefonun kapalı olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenip hemen akrabaları, komşuları ve gidebileceği yerleri kontrol eden aile, hiçbir iz bulamayınca vakit kaybetmeden karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu.

"3 ÇOCUĞUMDAN VE ANNESİNDEN HABER ALAMIYORUM"

Çaresiz içerisinde 2 gündür eşi ve çocuklarından haber bekleyen baba Murat Alan, eşinin psikolojik sorunları olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İşteyken eşim beni aradı, çocukları gezdirip hava aldıracağını söyledi. Aradan zaman geçince aradım ama ulaşamadım. Telefonları kapalı. Psikolojik sorunları var. Çocuklarımı alıp nereye götürdüğünü bilmiyorum. Başına bir iş gelip gelmediğini de bilmiyorum. Üç çocuk nereye gider, ne yapar, aç mı, susuz mu, düşünemiyorum. Aramızda bir problem yoktu, görenlerin haber vermesini rica ediyorum."

BAŞKA BİRİSİYLE GİTTİĞİNDEN DE ŞÜPHELENİYORUZ

Torunlarının ve gelininin bulunmasını isteyen babaanne Deste Alan ise aile arasında ciddi bir sorun olmadığını belirterek endişelerini dile getirdi: