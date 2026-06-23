Portal A TARDE’nin haberine göre 39 yaşındaki Magda Hungria, Brezilya’da BYD’ye ait elektrikli kamyonu kullanan ilk kadın sürücülerden biri olarak öne çıktı. Hikayesi, Salvador Metropolitan Bölgesi’ndeki Camaçari’de bulunan BYD fabrikasına yapılan bir ziyaret sonrası hazırlanan ve 8 Mart 2026’da yayımlanan bir raporda yer aldı.

Evli ve üç çocuk annesi olan Magda, ağırlıklı olarak erkeklerin çalıştığı ağır vasıta sektöründe görev yapıyor. Çalıştığı ekipte 12 profesyonel bulunurken, bunlar arasında az sayıda kadın sürücü de yer alıyor.

SÜRÜCÜLÜK HAYATI GENÇ YAŞTA BAŞLADI

Magda’nın direksiyon serüveni genç yaşlarda başladı. 18 yaşında ehliyet alan sürücü, 23 yaşında otobüs şoförlüğüne adım attı. Zamanla şehir içi, şehirlerarası ve charter taşımacılığı gibi farklı alanlarda deneyim kazandı.

Yaklaşık 10 yıldır ağır vasıta kullanan Magda, kamyon şoförlüğüne geçiş yaparak kariyerini bu alanda sürdürdü. Daha önce şehirlerarası otobüs kullanan ilk kadınlardan biri olduğu da raporlarda yer aldı.

İYİ PARA KAZANIYOR

Uzun yıllardır ağır vasıta sektöründe çalışan Magda Hungria, edindiği deneyim sayesinde iyi kazanan profesyonel sürücüler arasında yer alıyor. Otobüs ve kamyon şoförlüğünde yıllara dayanan tecrübesi, onu sektörde aranan ve istikrarlı gelir elde eden bir isim haline getirdi. BYD gibi büyük bir üretim tesisinde görev alması da kariyerinin ekonomik açıdan güçlü ve düzenli bir seviyeye ulaştığını gösteriyor.

Magda, ağır vasıta sektöründe kadın olmanın bazı zorluklar içerdiğini belirtiyor. Yol koşulları, altyapı eksiklikleri ve zaman zaman karşılaşılan önyargılı yaklaşımların mesleğin bir parçası olduğunu söylüyor. Buna rağmen kadınların her alanda yer alabileceğini vurgulayan Magda, “Önemli olan sevdiğin işi yapmak” diyerek mesleğine olan bağlılığını ifade ediyor.