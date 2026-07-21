Olay, 14 Temmuz'da Bismil ilçesine bağlı kırsal Ambar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çapa yapan Rojda Akın, fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Akın'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Rojda Akın, tedaviye alındı. HAYATINI KAYBETTİ Yoğun bakımda tedavisi süren Rojda Akın, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Akın'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Rojda Akın, Bismil'de gözyaşları içerisinde defnedildi.

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