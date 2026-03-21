Türkiye’de 5 yıl önce tam 1 milyon 351 bin çocuk doğdu. 5 yıl sonra 2025’te yüzde 30’dan fazla düşüşle yeni doğan sayısı ilk kez 889 bin 598’e geriledi. Doğurganlık hızı 24 yılda yüzde 2.38’den yüzde 1.5’e indiğini kaydeden Uzman Eğitimci Ali Taştan, “Yeni doğan sayısındaki hızlı düşüşün temelinde ekonomik kriz var. Böyle sürerse öğretmen istihdamı başta olmak üzere eğitim sisteminde çok ciddi bir kriz kapıda” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ SAYISI DÜŞÜYOR

Ali Taştan sözlerini şöyle sürdürdü: “TÜİK verilerini inceledik. 24 yıl önce yılda 1.3 milyon çocuk doğuyordu. 10 yıl önce başlayan doğum oranı düşüşü, 5 yıldır aşırı arttı. 10 yıl önce 1 milyon 300 bin 258 olan doğum oranı bir daha yakalanamadı. 2020’de 1 milyon 119 bin 755 bebek doğarken 2024’te 937 bin 559 ve 2025’de 889 bin 598’e indi. Yeni doğan sayısında 2020’de başlayan hızlı düşüşün somut etkisi 2026 Eylül’ünde 2020 doğumlular okula başladığında öğrenci kayıtlarında görülecek.”

İŞSİZLİĞİ ARTIRACAK

“Türkiye’de, nüfus kendini yenileme kabiliyetini kaybetti. 5 yıl öncesine göre yeni doğan bebek sayısı 461 bin 402 azaldı. Düşüş bu hızla sürerse 4 yıl sonra 2030’da halen 17 milyon 956 bin olan öğrenci sayısı 12 milyonun altına inecek. Öğrenci sayısında 4 yılda yaşanacak bu sert düşüş, öğretmen ihtiyacını da 4 yılda hızla düşürecek. 1 milyon 187 bin 409 öğretmen sayısı süreçten negatif etkilenecek. En iyi niyetli senaryoya göre okullar öğrencisiz kalırken işsiz 1 milyon öğretmen sayısı 2 milyonu aşacak.”

MiNi MiNi BiRLER %30 AZALDI

2024’te yeni doğan bebek sayısı yılda 937 bin 559 iken, 2025’te 889 bin 598’e geriledi. Doğurganlık hızı 24 yılda yüzde 2.3’ten, yüzde 1.3’e geriledi. İlkokul kayıtları çağ nüfusunda yüzde 30 düştü.