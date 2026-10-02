Aomori Michinoku Bankası, Iwate Bankası ve Akita Bankası'nın bir araya gelerek başlatacağı bu süreç, ülkedeki hizlı nüfus azalması ve çetin rekabet şartları altında bankacılık sektöründeki konsolidasyon adımlarının ivme kazandığını gösteriyor.

BORSA DA HİSSELER UÇUŞA GEÇTİ

Gelişmenin ardından Tokyo borsasında her üç bankanın da hisselerinde sert yükselişler kaydedildi. Bankalardan yapılan açıklamalarda yönetim kurullarının birleşme olasılığını değerlendireceği doğrulanırken, sürecin tamamlanması halinde ortaya 13 trilyon yenin (yaklaşık 82 milyar dolar) üzerinde bir varlık büyüklüğüne sahip dev bir bankacılık grubu çıkacak.

Bu hamle, yeni yapının Sendai merkezli "77 Bank"ı geride bırakarak bölgenin en büyük finansal gücü haline gelmesini sağlayacak.

NÜFUS AZALMASI ETKİLİ OLDU

Kırsal alanlardaki hızlı demografik düşüş, yükselen faiz oranları ve daralan müşteri tabanı nedeniyle üzerlerindeki baskı artan bölgesel bankalar, uzun vadeli sürdürülebilirlik için birleşme seçeneklerine yöneliyor. Japonya Finansal Hizmetler Ajansı da ülkede faaliyet gösteren bölgesel finans kuruluşlarını ayakta kalabilmeleri adına rakipleriyle operasyonel ortaklıklar ve birleşmeler kurmaya teşvik ediyor.