Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 ekonomik dönüşüm planının en radikal parçası olan NEOM, bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir mühendislik şovuna sahne oluyor. Akabe Körfezi'ne 50 kilometre uzaklıktaki Cebel el-Lavz dağlarında yükselen Trojena projesi, kuru ve çorak zirveleri yıl boyunca hizmet verecek lüks bir dağ destinasyonuna dönüştürüyor. Projenin kalbinde ise tamamen yapay yollarla inşa edilen, su sporlarının ve fütüristik yaşamın merkezi olacak devasa bir tatlı su gölü yer alıyor.

Dağların tepesinde su tutacak 3 dev baraj

Studio Pietrangeli tarafından hazırlanan teknik taslaklar, dağ ekosistemini yeniden şekillendiren bu su altyapısının ürkütücü ölçeğini gözler önüne seriyor. Doğal bir havzası bulunmayan bu kurak zirvelerde 1,55 kilometrekarelik devasa gölü bir arada tutabilmek için tam 3 farklı devasa baraj inşa ediliyor:

Ana Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) Barajı: Tam 145 metre yüksekliğinde, 475 metre uzunluğunda ve 2,7 milyon metreküp beton hacmine sahip bir mühendislik kalkanı.

Kaya Dolgu Barajı: 84 metre yüksekliğinde ve 490 metre uzunluğunda olan bu yapı, gövdesinde 4 milyon metreküp kaya dolgu malzemesi barındırıyor.

Büyülü Orman Barajı: Projenin alt kanadında yer alan 38 metre yüksekliğinde ve 700 metre uzunluğundaki üçüncü beton set.

Bu devasa barajların yanı sıra, göl sularını yönetmek için 50 metrelik bir tepe savak, Büyülü Orman'dan Göl Köyü'ne uzanan 225 metrelik dev bir tünel bağlantısı kuruluyor. Gölün tam ortasında ise turistlerin botanik yürüyüşler yapabileceği yapay bir ada yer alacak.

4.7 milyar dolarlık sözleşme: 10 bin işçi zamana karşı yarışıyor

Mühendislik dünyasının devi Webuild, Trojena dağlarındaki bu yapay denizi ve kayak merkezini inşa etmek için NEOM ile 4,7 milyar dolarlık dev bir sözleşmeye imza attı. Şantiyede doğrudan ve dolaylı olarak 10.000’den fazla işçi ve mühendis aralıksız görev yapıyor.

Şu ana kadar göl yatağını oluşturmak için dağlardan 3 milyon metreküpten fazla kaya kazıldı. Akıllı yeşil mühendislik örneği olarak, dağlardan haftalık 90 bin metreküp hızla kazılan tüm bu kayalar şantiye dışına atılmıyor; doğrudan barajların gövde dolgusunda ve göl tabanı kaplamasında hammadde olarak yeniden geri dönüştürülüyor.

Vadinin üzerinde asılı duracak dev gemi: "The Bow" (Yay)

Projenin en nefes kesici mimari unsurlarından biri ise ana barajın ön yüzünde, boşluğun üzerinde asılı duracak olan "The Bow" (Yay) adlı yapı. Vadinin üzerine doğru uzanan devasa bir transatlantik gemisinin pruvası (önü) şeklinde tasarlanan bu mimari harikası; göl manzarasını yukarıdan izleyen ultra lüks bir otel, fütüristik yerleşim alanları, dev bir merkezi avlu ve ağırlama tesislerine ev sahipliği yapacak.

Çölün ortasında sıfırın altında dereceler ve kayak keyfi

Her ne kadar Suudi Arabistan denince akla kavurucu çöller gelse de, Trojena’nın yer aldığı Cebel el-Lavz bölgesi yüksek rakımı (2.600 metre) sayesinde bambaşka bir iklime sahip. Kış aylarında sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü ve doğal kar yağışının görüldüğü bu bölge, 30 kilometreden fazla piste sahip Körfez’in ilk açık hava kayak köyü olacak.

Dünyaca ünlü mimarlık ofisi LAVA tarafından çizilen ana plan bittiğinde, bu yapay gölün etrafında lüks oteller, sağlık merkezleri, dağ amfi tiyatroları, lüks butikler ve bir golf sahası yükselecek. Su üzerinde kürek sörfü, kano ve su bisikleti yapılırken, hemen birkaç metre yukarıda insanlar dağdan aşağı kayakla kayacak. Proje o kadar iddialı ki, henüz inşaatı bitmeden 2029 Asya Kış Oyunları’na ev sahipliği yapacak resmi merkez seçildi bile! Çölün ortasında fütüristik bir vaha yaratacak bu çılgın inşaat, tüm hızıyla geleceği şekillendirmeye devam ediyor.