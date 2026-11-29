28 Kasım 2026 Cumartesi akşamı televizyon kanalları arasındaki reyting yarışı sonuçlandı. Birbirinden iddialı dizi ve programların ekrana geldiği gecede Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve Başkalarının Hayatı üst sıralarda yer aldı. Total, AB ve ABC1 izleyici gruplarında zirveye yerleşen yapımlar belli oldu.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

28 Kasım Cumartesi gününün Total kategorisinde Kanal D'nin Güller ve Günahlar dizisi birinci sıraya yerleşti. TRT 1'in Gönül Dağı ikinci sırada yer alırken Star TV'de yayınlanan Başkalarının Hayatı listenin üçüncü sırasında yer aldı.

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB kategorisinde gecenin birincisi Gönül Dağı oldu. Başkalarının Hayatı ikinci sıraya yerleşirken Güller ve Günahlar üçüncü sırada yer aldı.

ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

ABC1 kategorisinde de zirve Güller ve Günahlar'ın oldu. Başkalarının Hayatı ikinci sırada yer alırken Gönül Dağı üçüncü sıraya yerleşti.