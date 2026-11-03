Televizyon ekranlarında yaşanan reklam krizi, dizi yayınlarını etkilemeye devam ediyor. Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak karşılaşma nedeniyle bu akşam üç dizinin yayın akışında değişikliğe gidildi. Son dakika bir değişiklik yaşanmazsa Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve'nin yeni bölümleri izleyiciyle buluşmayacak.

GALATASARAY MAÇI NEDENİYLE 3 DİZİ YOK

3 Kasım akşamı TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yayın saatinde Galatasaray-Stuttgart karşılaşması ekrana gelecek. Maç nedeniyle diğer kanalların da yeni bölüm yayınlarına ara vermesi bekleniyor.

Bu kapsamda Kanal D'de yayınlanan Haysiyet, NOW TV'nin dizisi Anne Yarısı ve Star TV ekranlarındaki Tuzlu Kahve'nin yeni bölümleri bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak.

REKLAM GELİRLERİNDE SON 30 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre televizyon sektöründe reklam gelirlerindeki düşüş, kanalların yayın planlarını da değiştirmeye başladı. Ekim ayı, son 30 yılın en düşük reklam gelirinin elde edildiği dönem olarak değerlendirildi.

Haberde yer alan bilgilere göre televizyon kanallarında her saat başı 12 dakika yayınlanan reklam kuşaklarının yalnızca yüzde 60'ı doluyor. Bu nedenle kanalların, reklam gelirlerinde artış yaşanmadığı sürece maç ve özel günlerde dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldığı belirtiliyor.

GEÇEN HAFTA DA 6 DİZİNİN YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANMAMIŞTI

Reklam gelirlerindeki düşüşün etkisiyle geçen hafta da altı dizinin yeni bölümü ekrana gelmemişti. Yayın akışındaki bu değişiklikler, televizyon sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntıları yeniden gündeme taşıdı.

YAYINCILAR YAPIMCILARDAN İNDİRİM İSTEDİ: 7-8 REYTİNG BİLE YETMİYOR

Oda TV yazarı Sina Koloğlu'nun aktardığı bilgilere göre reklam krizinin ardından televizyon kanalları, geçen hafta yapımcıların meslek birliğiyle bir araya gelerek dizi maliyetlerinde indirim talep etti. Sektörde yüksek reyting alan yapımların bile maliyetleri karşılamakta zorlandığına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

DİZİ BÜTÇELERİ 20-30 MİLYON TL ARASINDA TUTULDU

Akşam gazetesinden Recep Aslan'ın haberine göre dizi sektöründe yaşanan maliyet krizi, kanallar, yapımcılar ve oyuncular arasında sağlanan uzlaşmayla aşılmaya çalışıldı.

Haberde, yeni sezonda bölüm başına 20-30 milyon TL arasında değişen bütçelerin korunduğu ve maliyetlere zam yapılmadığı belirtildi. Yapımcıların oyuncular ve set ekipleriyle yaptığı görüşmelerin ardından oyuncuların da geçen sezonki ücretleriyle devam etme kararı aldığı aktarıldı.

Reklam gelirlerindeki düşüş, yayın takvimlerindeki değişiklikler ve artan yapım maliyetleri, televizyon sektörünün yeni sezonda karşı karşıya kaldığı ekonomik baskıyı gözler önüne seriyor.