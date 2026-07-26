Üreticiler maliyetler altında ezilirken iktidarın kırmızı ette fiyat düşürmek iddiasıyla sürdürdüğü ithalat politikası hız kesmiyor. Vatandaş ise ithal eti de katbekat pahalıya tüketmek zorunda kalıyor. Brezilya’dan 3 dolara (yaklaşık 141 lira) gemiye binen anguslar, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınıyor ve üreticiye kilogramı 9.15 dolardan satıyor. Üretici ithal eti kasaba satıyor ve kasap da 22 dolar (yaklaşık 1050 lira) fiyat koyuyor. Böylece vatandaş 3 dolarlık eti 22 dolara yiyor.

TBMM’de konuşan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez “Neden bu fark, çünkü rant var, talan var, semirenler var” ifadelerini kullandı.

‘ARACI CEBİNİ ŞİŞİRİYOR’

Çömez, “Yabancılar semirirken yerli üreticiler çökerken aradaki aracılar ceplerini şişirirken vatandaş giderek beslenemez hale geliyor” dedi. “Brezilya’dan angusun kilosu 3 dolar olarak yola çıkıyor” açıklamasını yapan Çömez, “Fiyat, Bandırma veya İskenderun limanına gelince yolculuk masrafı ile 5 dolar oluyor. Et ve Süt Kurumu alıyor üreticiye kilogramı 9.15 dolara gidiyor. Üretici, bunu satıyor, kasapta 22 dolar oluyor. Brezilya’daki et Türkiye’de 10 kat pahalı, çünkü rant ve talan var” diye konuştu.

Geçen hafta Bandırma limanına Brezilya’dan 16 bin angus geldiğini anımsatan Çömez, “Şimdi Bandırma’ya girmek mümkün değil, her taraf sinek, korkunç bir koku. Yolda ölen hayvanları denize atıyorlar, 21 günlük yolcukta ölüyorlar. Dünyada deli dana hastalığının kökü kazındı bizde ise hortladı’’ dedi.

Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus cinsi sığır, 2024’te Panama bayraklı ‘NADA’ gemisiyle İskenderun’a getirilmişti.

‘Hans, Tony ve Johny’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Sürekli et ve canlı hayvan ithal ediliyor” diyerek, kırmızı ette fiyatları düşürmek iddiasıyla devreye alınan ithalat politikasını eleştirdi. Turhan Çömez, “Bu ülke, her gün hayvan ve et ithalatı için 300 milyon lira harcıyor” açıklamasını yaptı. “Bu parayı bizim yerli üreticiye verseniz, Ali’ye, Ahmet’e, Hasan’a verseniz hayvancılık ayağa kalkar” değerlendirmesinde bulunan Turhan Çömez, “Ama Hans’a, Tony’ye, Johny’ye veriyorlar” ifadelerini kullandı.