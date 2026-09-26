Vedik astrolojide Venüs; aşk, güzellik, mutluluk, refah, zenginlik ve maddi konforla ilişkilendirilen gezegenlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Venüs'ün burçlardaki hareketleri astrolojik yorumlarda özel bir önem taşıyor.

Ekim ayının başında Venüs'ün hareketinde önemli bir değişiklik yaşanacak. Astrolojik hesaplamalara göre Venüs, 3 Ekim 2026'da retro hareketine başlayacak ve 14 Kasım 2026'ya kadar geri harekette kalacak. Böylece Venüs retrosu yaklaşık 42 gün sürecek.

Astrolojik inanışlara göre bu süreç, bazı burçlar açısından aşk, ilişkiler, kariyer, iş ve finans alanlarında çeşitli gelişmelere kapı aralayabilir. Özellikle 3 burcun bu dönemden daha olumlu etkiler alabileceği öne sürülüyor.

Koç burcu

Astrolojik yorumlara göre Venüs'ün Koç burcunun yedinci evinde geri hareket etmesi bekleniyor. Yedinci ev; evlilik, aşk ilişkileri ve iş ortaklıklarıyla ilişkilendiriliyor.

Bu nedenle Koç burçları açısından ilişkilerde iletişimin güçlenmesi ve daha önce yaşanan bazı yanlış anlaşılmaların azalması mümkün görülüyor. Bekar Koçlar için yeni biriyle tanışma veya mevcut bir ilişkiyi daha ileri bir noktaya taşıma fırsatı doğabileceği yorumları yapılıyor.

İş hayatında da yeni ortaklıklar ve önemli fırsatlar gündeme gelebilir. İş dünyasındaki Koçların doğru planlama yapmaları halinde yeni anlaşmalardan veya iş fırsatlarından fayda sağlayabileceği öne sürülüyor.

Çalışan Koçlar açısından ise gösterilen çabaların yöneticiler tarafından fark edilmesi ve takdir edilmesi mümkün olabilir.

İkizler burcu

İkizler burcu için bu dönemin özellikle para ve kariyer konularında hareketli geçebileceği öngörülüyor.

Astrolojik yorumlara göre yeni gelir kaynakları gündeme gelebilir ve daha önce beklemede kalan bazı ödemelerin alınması mümkün olabilir. Borç veya kredi yükünü azaltmak isteyen İkizler için de bu dönemin değerlendirilmesi gereken bir süreç olabileceği belirtiliyor.

İş arayan İkizler yeni fırsatlarla karşılaşabilir. Hâlihazırda çalışanlar ise sorumluluklarının artmasıyla birlikte kariyerlerinde yeni bir aşamaya geçebilir.

Özellikle dijital pazarlama, yazarlık, medya, içerik üretimi ve çevrim içi ticaret gibi alanlarda çalışan İkizler için yeni iş fırsatlarının ortaya çıkabileceği düşünülüyor.

Ancak yatırım konusunda daha dikkatli hareket edilmesi gerekiyor. Astrolojik yorumların yanı sıra finansal kararların güncel bilgiler ve uzman görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi önem taşıyor.

Yengeç burcu

Venüs'ün Yengeç burcunun dördüncü evinde geri hareket etmesi bekleniyor. Astrolojik inanışlarda dördüncü ev; ev, aile, yaşam alanı, konfor ve kişinin sosyal konumuyla ilişkilendiriliyor.

Bu nedenle Yengeç burçları için özellikle ev ve aile hayatında olumlu gelişmeler yaşanabileceği yorumları yapılıyor. Aile içinde daha huzurlu bir atmosfer oluşması ve uzun süredir devam eden bazı anlaşmazlıkların çözüme kavuşması mümkün görülüyor.

Ev, araç veya gayrimenkulle ilgili uzun süredir gündemde olan bir satın alma ya da değişiklik de bu dönemde ilerleyebilir.

Kariyer tarafında ise çalışan Yengeçlerin yöneticilerinden takdir görebileceği, iş dünyasında olanların ise yeni müşteriler veya iş bağlantılarıyla karşılaşabileceği öne sürülüyor.

Astrolojik yorumlara göre bu gelişmelerin Yengeçlerin toplumdaki görünürlüğünü ve sosyal prestijini de artırabileceği düşünülüyor.