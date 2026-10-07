Aliye Uzunatağan, katıldığı “Yasemin'in Penceresi” programında hayatının bilinmeyenlerini anlattı. Geçmişte yaptığı evliliklerden bahseden usta oyuncu, bu evliliklerin kendi isteğiyle gerçekleşmediğini söyledi.

Üç kez evlenen Uzunatağan, “En son ne zaman aşık oldunuz?” sorusuna ise hayatında özel bir yere sahip olan merhum meslektaşı Cüneyt Türel'i anlatarak yanıt verdi.

“10 YIL AŞK YAŞADIK, ASIL EVLİLİK OYDU”

Cüneyt Türel ile 10 yıl süren bir aşk yaşadığını söyleyen Aliye Uzunatağan, o ilişkiyi hayatındaki diğer evliliklerden ayrı bir yere koydu.

Usta oyuncu, “Kaybettim o aşkı ama çok mutluydum onunla. Çok büyük bir aşktı. Aynı meslekteydik, 10 yıl aşk yaşadık; asıl evlilik oydu bence. Çok mutluyduk. Unutulmaz bir şey o” ifadelerini kullandı.

CÜNEYT TÜREL'İN VEFAT ANINI ANLATTI

Uzunatağan, 2012 yılında hayatını kaybeden Cüneyt Türel'in vefatından önce yaşananları da anlattı.

Odaya girdiğinde doktorun kendisine “Uyuttuk Aliye Hanım, kusura bakmayın” dediğini aktaran oyuncu, Türel'in yatağının kenarına oturarak ona veda ettiğini söyledi.

Uzunatağan o anları şöyle anlattı:

“Sen benim canımdın, hep de öyle kalacaksın” dedim. Çat dedi, gözünü açtı. Doktorlar şaşırdı; öyle baktı baktı ve tekrar uyudu.

“HEP KARŞI TARAFIN BASKISIYLA EVLENDİM”

Hayatı boyunca üç kez evlendiğini söyleyen Aliye Uzunatağan, evliliklerinin kendi isteğiyle gerçekleşmediğini belirtti.

“Gelinlik de düğün de sevmedim” diyen oyuncu, “Ablamlar evlendiği için heves ettim ama mesleğimle yürümeyeceğini anladım. Hep karşı tarafın baskısıyla evlendim” ifadelerini kullandı.

İlk evliliklerinin kısa sürdüğünü belirten Uzunatağan, son evliliğinin ise 10 yıl devam ettiğini söyledi.

KIZI DA OYUNCU ÇIKTI

Aliye Uzunatağan'ın son evliliğinden Ayşecan Tatari adında bir kızı bulunuyor. Ayşecan Tatari de annesi gibi oyunculuk yaptı ve özellikle “Çocuklar Duymasın” dizisindeki Duygu karakteriyle tanındı.