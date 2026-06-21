Yaklaşık üç yıldır yeniden tasarlanan proje için Kanada Etki Değerlendirme Kurumu ilk proje tanımını kabul etti. Böylece kamuoyu görüşü ve yerli topluluklarla istişare süreci resmen başlamış oldu. Şirket, yeni tasarım sayesinde çevresel etkileri azaltırken mevcut maden sahalarını daha verimli kullanmayı amaçlıyor.

ÜÇ SAHADAN GELEN CEVHER TEK TESİSTE İŞLENECEK

15-Mile, Old Austen ve Old Mitchell sahalarından çıkarılacak cevher, yılda yaklaşık 3 milyon ton işleme kapasitesine sahip merkezde değerlendirilecek. Mevcut rezervlere göre tesisin en az 11 yıl boyunca faaliyet göstermesi ve her yıl 3 tondan fazla altın elde edilmesi bekleniyor.

Şirketin yaptığı değişikliklerle birlikte arazi üzerindeki etki de azaltıldı. Bazı yollar ve yardımcı tesisler plandan çıkarılırken, geçmişten kalan cıva ve arsenik kirliliğinin temizlenmesi de proje kapsamına dahil edildi. Buna ek olarak, üç sahadaki bozulacak alanın büyüklüğü önceki tasarıma göre önemli ölçüde düşürüldü.

5 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Şirket, projenin inşaat, işletme ve kapanış süreçleri boyunca yaklaşık 5 milyar Kanada doları büyüklüğünde ekonomik katkı sağlamasını öngörüyor. İnşaat döneminde yaklaşık 1.400 kişiye iş imkanı sunulması planlanırken, tesis faaliyete geçtiğinde yüzlerce kişiye uzun vadeli istihdam sağlanması hedefleniyor.

Çevresel değerlendirme belgelerinin 2027 mali yılının üçüncü çeyreğinde sunulması planlanırken, fizibilite çalışmaları da devam ediyor. Şirket, gerekli onayların alınmasının ardından bölgeyi yeniden ülkenin önemli altın merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor.