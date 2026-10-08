İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ilişkin yaptıkları açıklamalar nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması için hazır edilmeleri talimatı verildiğini açıkladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ilişkin yaptıkları açıklamalar nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması için hazır edilmeleri talimatı verildiğini açıkladı
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