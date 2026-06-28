ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğini yaptığı 2026 Dünya Kupası L Grubu'nda son maçlar oynandı.

Grupta kritik öneme sahip karşılaşmada Hırvatistan ve Gana karşı karşıya geldi. Philadelphia Stadı'ndaki karşılaşmayı Hırvatistan Sucic ve Vlasic'in golleriyle 2-1 kazandı. Gana'nın tek golü ise Derrick Luckassen'den geldi.

2018 Dünya Kupası'nda finalde Fransa'ya yenilen, 2022 Dünya Kupası'nda da Fas'ı yenerek 3. olan Hırvatistan, son 32 turuna adını yazdırdı. Gana ise en iyi 3.'ler kontenjanından son 32 biletini kaptı.

Luka Modric-Ivan Perisic ikilisi, Dünya Kupası tarihinde birlikte en çok maça çıkan takım arkadaşları rekorunu egale etti.

20. maçlarına çıka Hırvat ikili, Polonya'nın efsaneleri Lato-Zmuda ikilisini yakalarken Alman yıldızlar Lahm ve Schweinsteiger'i (19) geride bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Nikola Vlasic rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını denedi ancak top dışarı çıktı.

30. dakikada Hırvatistan etkili gelirken Ivan Perisic'in yay önünden yolladığı şutta kaleci gole izin vermedi.

GOL 32. dakikada Hırvatistan öne geçti. Rakip yarı alana yerleşen Hırvatistan'da Mateo Kovacic'in pasında Petar Sucic, uzak mesafeden kaleyi görür görmez şutunu yolladı ve topu ağlara yolladı: 1-0.

40. dakikada Antoine Semenyo'nun ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şut direğin az farkla uzağından auta gitti.

İlk yarısı 1-0 tamamlanan maçtın 47. dakikasında Fatawu ceza sahasının köşesinden sert vurdu, top az farkla üstten dışarı çıktı.

57. dakikada Kamaldeen Sulemana rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını denedi ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

GOL 73. dakikada skora denge geldi. Sol taraftan kullanılan serbest vuruşta ceza alanına gelen ortada arka direkteki Derrick Luckassen, Gana'ya beraberliği getiren golü attı: 1-1. VAR'da ofsayt incelemesi yapılırken maçın hakmi gol kararını değiştirmedi. 30 yaşındaki Luckassen, kariyerinde ilk kez davet edildiği Gana formasıyla ağları buldu.

GOL 83. dakikada Hırvatistan öne geçti. Pasalic, çalımlarla yay önüne gelerek çok sert bir şut yolladı. Kaleci son anda topu kornere yolladı. Modric'in kullandığı köşe vuruşunda Vlasic kafayla topu ağlara yolladı: 2-1.