Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde Mustafa Ateşoğlu ile Özbekistan uyruklu Mamura Culponova için üç gün üç gece süren geleneksel Yörük düğünü düzenlendi.

Görkemli düğünün ardından Ateşoğlu ailesi, evde bulunan yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark etti. Gelinin de evde olmadığını belirleyen aile, Milas Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Culponova’yı gözaltına aldı.

'20 ÇEYREK ALTIN, 226 BİN LİRA PARA GÖTÜRDÜM'

Hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarını kesin bir dille reddeden Culponova, eşinin kendisine sürekli tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, bu nedenle korkarak annesinin İkiztaş’taki evine sığındığını söyledi. Emniyette ifade veren Culponova, “Yanımda yalnızca 20 çeyrek altın ve 226 bin lira para götürdüm. Geriye kalan tüm altınlar ve ziynet eşyaları kayınpederimde bulunuyor. Kullandığım telefonu da eşim kendi rızasıyla bana vermişti” dedi.

KAYIP ALTINLARA RASTLANMADI

Sabah'ın haberine göre Culponova’nın ifadesi doğrultusunda gözaltına alındığı evde polis ekipleri tarafından detaylı arama yapıldı. Ancak aramada kayıp olduğu belirtilen milyonlarca lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarına rastlanmadı. Emniyet ekiplerinin, altınların nerede olduğunu belirlemek ve olayın tüm yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla soruşturmayı genişleterek sürdürdüğü öğrenildi.

GÖRKEMLİ DÜĞÜN KARAKOLDA SON BULDU

Öte yandan olayın odağındaki düğün, iddialar ortaya çıkmadan önce bölgenin en görkemli organizasyonlarından biri olarak gerçekleştirildi. Yöresel geleneklerin yaşatıldığı üç günlük düğün kapsamında gece yağlı güreşleri düzenlenirken, Türkiye’nin tanınmış pehlivanları da er meydanına çıktı. Görkemli düğün, yaklaşık 5 milyon liralık altın ve ziynet eşyalarının kaybolduğu iddiasıyla başlayan soruşturmanın ardından karakolda son buldu.