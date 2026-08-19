Antalya’da elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek bakım, yatırım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 19, 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. AEDAŞ tarafından yayımlanan programa göre kesintiler ilçe ve mahallelere göre farklı saatlerde gerçekleştirilecek.

15 İLÇEDE PLANLI KESİNTİ

Üç günlük program kapsamında Akseki, Aksu, Alanya, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Kaş, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik olmak üzere 15 ilçede toplam 80 planlı kesinti bulunuyor.

Demre, Gündoğmuş, İbradı ve Kemer’de ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında AEDAŞ’ın programında planlı elektrik kesintisi yer almıyor.

ANTALYA’DA İLÇE İLÇE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

AKSEKİ

20 Ağustos Perşembe: 09.00-16.00 saatleri arasında güvenlik ve bakım çalışmaları nedeniyle Bademli, Cevizli, Değirmenlik, Kuyucak, Süleymaniye ve Yarpuz çevresinde elektrik kesintisi yapılacak.

AKSU

20 Ağustos Perşembe: 09.00-16.00 saatleri arasında Altıntaş, Güzeloba ve Ermenek çevresindeki bazı cadde, sokak ve yerleşim noktalarında bakım çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.

ALANYA

19 Ağustos Çarşamba: 09.00-16.00 saatleri arasında Şıhlar, Demirtaş, Kargıcak ve Seki bölgelerinde yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti olacak.

20 Ağustos Perşembe: 09.00-13.00 saatleri arasında Alara, Okurcalar ve Çakallar çevresinde; 09.00-16.00 saatleri arasında ise Çamlıca ve Şıhlar bölgelerinde planlı kesintiler gerçekleştirilecek.

21 Ağustos Cuma: 09.00-16.00 saatleri arasında Çamlıca ve çevresinde, 09.00-17.00 saatleri arasında ise Oba ve Tosmur bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

DÖŞEMEALTI

19 Ağustos Çarşamba: 09.00-16.00 saatleri arasında Çıplaklı bölgesindeki bazı sokaklarda yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesilecek.

20 Ağustos Perşembe: 09.00-16.00 saatleri arasında Çıplaklı, Yeşilbayır, Yeniköy ve çevresindeki bazı bölgelerde kesinti yapılacak.

21 Ağustos Cuma: 09.00-16.00 ve 10.00-17.00 saatleri arasındaki farklı çalışma programları kapsamında Karaman, Yeniköy ve çevresindeki bazı bölgeler ile Konyaaltı ve Korkuteli sınırındaki bazı yerleşimlerde enerji kesintisi uygulanacak.

ELMALI

20 Ağustos Perşembe: 09.00-16.00 saatleri arasında Büyüksöğle, Geçmen, Gökpınar, Kocapınar, Küçüksöğle ve Yeni Mahalle çevresinde yatırım çalışması yapılacak. Aynı saatlerde Ovacık ve çevresindeki çok sayıda kırsal yerleşimde de bakım çalışması nedeniyle kesinti yaşanacak.

21 Ağustos Cuma: 09.00-16.00 saatleri arasında Yeni Dağdibi, Yeni Kocapınar ve Yeni Mahalle çevresinde; 09.00-11.00 saatleri arasında ise Bayındır, Bozhüyük, Gölova, Macun ve Özdemir bölgelerinde elektrik kesilecek.

FİNİKE

19 Ağustos Çarşamba: 09.00-16.00 saatleri arasında Turunçova ve çevresindeki bazı sokak ve yerleşimlerde yatırım çalışması nedeniyle kesinti yapılacak.

20 Ağustos Perşembe: 09.00-16.00 saatleri arasında Dağbağ, Günçalı, Yazır, Yeşilköy ve Çamlıbel bölgeleri kesintiden etkilenecek.

GAZİPAŞA

19 Ağustos Çarşamba: Pazarcı bölgesinde 09.00-15.00 saatleri arasında, Gazi ve İstiklal çevresinde ise 14.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

20 Ağustos Perşembe: 09.00-17.00 saatleri arasında Cumhuriyet ve Pazarcı çevresinde kesinti yapılacak. Ayrıca 15.00-18.00 saatleri arasında Aydın, Beyobası, Gazi, Kahyalar, Korubaşı, Sarıağaç, Yeni ve İstiklal başta olmak üzere çok sayıda bölgede bakım çalışması nedeniyle enerji kesilecek.

KAŞ

19 Ağustos Çarşamba: 09.30-16.30 saatleri arasında Sarıbelen çevresinde yatırım çalışması nedeniyle kesinti olacak.

20 Ağustos Perşembe: 00.00-06.00 saatleri arasında Andifli ve Ağullu çevresinde bakım çalışması yapılacak. Gün içerisinde 09.00-16.00 saatleri arasında Andifli, Gökçeören, Pınarbaşı, Yeniköy, Çukurbağ, İslamlar ve Üzümlü çevresinde farklı çalışma programları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. Sarıbelen’de ise 09.30-16.30 saatleri arasında enerji kesilecek.

21 Ağustos Cuma: 09.00-16.00 saatleri arasında Dirgenler, Çukurbağ ve Çerler bölgelerinde bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

KEPEZ

19 Ağustos Çarşamba: 09.00-16.00 saatleri arasında Ayanoğlu, Habibler ve Şelale çevresinde yatırım çalışması nedeniyle kesinti yapılacak.

20 Ağustos Perşembe: 09.00-16.00 saatleri arasında Şelale, Aktoprak, Duacı, Göçerler, Varsak Karşıyaka ve Zeytinlik çevresinde elektrik kesintisi uygulanacak.

21 Ağustos Cuma: 09.00-16.00 saatleri arasında Aktoprak ve Varsak Karşıyaka bölgelerinde bakım, Şelale çevresinde ise yatırım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

KONYAALTI

19 Ağustos Çarşamba: 09.00-16.00 saatleri arasında ilçe merkezindeki bazı bölgelerde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

21 Ağustos Cuma: 09.00-16.00 ve 10.00-17.00 saatleri arasında Doyran, Geyikbayırı, Gökçam, Hisarçandır, Suiçecek, Yarbaşçandır, Çağlarca ve çevresindeki bazı bölgelerde yatırım çalışması nedeniyle enerji kesilecek.

KORKUTELİ

19 Ağustos Çarşamba: 13.00-17.00 saatleri arasında Yeni Mahalle ve merkezdeki bazı cadde ve sokaklarda deplase çalışması yapılacak.

20 Ağustos Perşembe: 09.00-16.00 saatleri arasında Avdan, Beğiş, Büyükköy, Kargalık, Kızılcadağ, Kozağacı, Küçükköy, İmecik ve İmrahor çevresinde bakım çalışması nedeniyle kesinti uygulanacak. Küçüklü Mahallesi’nde ise 09.30-16.30 saatleri arasında yatırım çalışması yapılacak.

21 Ağustos Cuma: Güzle çevresinde 09.00-16.00 ve 10.00-17.00 saatleri arasında, Küçüklü Mahallesi’nde ise 09.30-16.30 saatleri arasında planlı kesintiler gerçekleştirilecek.

KUMLUCA

19 Ağustos Çarşamba: 09.00-16.00 saatleri arasında Altınyaka, Gölcük, Güzören, Karacaağaç, Çaltı, Karşıyaka, Kasapçayırı, Merkez, Narenciye ve Sarıkavak çevresinde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesilecek.

MANAVGAT

20 Ağustos Perşembe: 09.00-16.00 saatleri arasında Çeltikçi, Sorgun ve Side çevresinde bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacak.

21 Ağustos Cuma: Gün içerisinde Evrenseki, Perakende, Ilıca, Sarılar, Dolbazlar, Evrenleryavşı, Sırtköy, Yeniköy ve Şişeler başta olmak üzere çok sayıda bölgede farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri yapılacak. Bazı bölgelerde kesintiler 11.00-11.30, 11.30-12.00, 13.30-14.00 ve 14.00-16.00 gibi kısa zaman dilimleriyle sınırlı olacak. Halitağalar, Kadılar, Uzunlar ve Çavuşköy çevresinde ise 16.00-18.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

MURATPAŞA

19 Ağustos Çarşamba: 09.00-16.00 saatleri arasında Güzeloba’daki bazı bölgelerde yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesilecek.

20 Ağustos Perşembe: 09.00-16.00 saatleri arasında Ermenek ve Güzeloba çevresinde bakım çalışması yapılacak.

21 Ağustos Cuma: 09.00-16.00 saatleri arasında Güzeloba ve Yeşilbahçe-Lara çevresindeki bazı bölgelerde bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacak.

SERİK

19 Ağustos Çarşamba: 09.00-16.00 saatleri arasında Akçapınar ve Hacıosmanlar çevresinde yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

20 Ağustos Perşembe: 09.00-16.00 saatleri arasında Akçapınar ve Hacıosmanlar bölgelerinde yatırım, Yukarıkocayatak’ta güvenlik çalışması nedeniyle kesinti uygulanacak. Kökez çevresinde ise 09.30-16.30 saatleri arasında elektrik kesilecek.

21 Ağustos Cuma: 09.30-16.30 saatleri arasında Belek ve Kadriye çevresinde yatırım çalışması yapılacak. Aynı saatlerde Kökez ve Yazır Yolu çevresinde de planlı elektrik kesintisi uygulanacak.