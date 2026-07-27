Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-Beyan sistemlerinde gerçekleştirilecek teknik çalışmalar dolayısıyla mükelleflere ve mali müşavirlere yönelik önemli bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada, belirtilen tarihler arasında dijital vergi sistemleri üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi alımının yapılamayacağı bildirildi.

Başkanlıktan yapılan resmi bilgilendirmeye göre, e-Beyan altyapısında planlanan çalışmalar 1 Ağustos 2026 saat 00:00 itibarıyla başlayacak ve 3 Ağustos 2026 saat 23:59’a kadar devam edecek.

Bu süre zarfında, söz konusu beyannamenin iletildiği ana platformlar olan:

-Dijital Vergi Dairesi (DBS)

-e-Beyanname Sistemi

-İnternet Vergi Dairesi

üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderim işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, sistem üzerindeki güncellenme ve bakım çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından, beyanname kabul sistemlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderimleri için ivedilikle yeniden aktif hale getirileceğini kaydetti.