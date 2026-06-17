Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca yağış geçişleri görüleceğini ve hava sıcaklıklarının düşeceğini açıkladı. Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklenmediğini aktaran Çelik, kuzey ve iç bölgelerde 3 gün yağış geçişleri, diğer bölgelerde ise özellikle öğle ve akşam saatlerinde sağanak öngörüldüğünü bildirdi.

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Yağışların İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olacağını belirten Cengiz Çelik, gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu ve kuvvetli rüzgar hadiselerinin görülebileceğini ifade etti. Yağışın kısa sürede etkili olması nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye eden Çelik, yağışlı sistemin pazar gününden itibaren etkisini kaybederek alansal olarak azalacağını, yarın 3-4 derece düşecek sıcaklıkların ise pazar gününden itibaren yeniden artacağını dile getirdi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Üç büyük ildeki hava tahminlerini de paylaşan Çelik, Ankara'da 3 gün boyunca kuvvetli gök gürültülü yağış ve dolu riski bulunduğunu, hava sıcaklığının ise 30 dereceden 23-24 dereceye düşeceğini söyledi. İstanbul'da havanın az bulutlu olacağını ve cuma günü kısa süreli bir yağış beklendiğini belirten Çelik, sıcaklığın 25-27 derece civarında seyredeceğini kaydetti. Çelik, İzmir'de ise yarın bazı ilçelerde görülecek yağışın ardından hava sıcaklığının 30-32 derece dolaylarında olacağını ifade etti.