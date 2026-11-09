Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri için taahhütname onay süreci başladı. Bakanlık takvimine göre öğrencilerin hak kaybı yaşamaması ve ödemelerin başlatılabilmesi için işlemlerin e-Devlet kapısı üzerinden belirlenen yasal süre içinde tamamlanması gerekiyor.

SON ONAY İÇİN 11 KASIM SAAT 23.59 UYARISI

Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören ve burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, taahhütname onay işlemlerini 11 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar tamamlaması gerekiyor.

Belirlenen takvim dâhilinde sisteme giriş yaparak onay vermeyen öğrencilerin tahsis hakları doğrudan iptal edilecek ve adlarına herhangi bir ödeme aktarılmayacak. Yetkililer, olası sistem yoğunlukları ve teknik aksaklıklar sebebiyle işlemlerin son saatlere bırakılmaması gerektiğini belirtiyor.

e-DEVLET ÜZERİNDEN ONAY ADIMLARI

Hak kazanan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığı menüsü altındaki "Burs/Kredi Taahhütname Onayı" ekranına ulaşıyor.

Bu bölümde yer alan kişisel ve öğrenim bilgileri kontrol edildikten sonra metin onaylanıyor ve işlemin "başarılı" uyarısıyla sonuçlandığının teyit edilmesi gerekiyor.

18 YAŞ ALTINDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN ONAY SÜRECİ

Reşit olmayan öğrencilerin taahhütname sürecinde yaş sınırlarına göre farklı prosedürler uygulanıyor:

15-18 yaş aralığındaki öğrenciler: Öncelikle anne veya babanın kendi e-Devlet hesabı üzerinden "veli onayı" vermesi, ardından öğrencinin kendi hesabından taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.

15 yaşından küçükler veya ebeveyni hayatta olmayanlar: Yasal vasileriyle birlikte kimlik belgesi ve mahkeme vasilik kararıyla en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya yurt müdürlüklerine bizzat başvurarak işlemi tamamlayabiliyor.

YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TAKVİMİ

Yurt dışındaki yükseköğretim programlarında kayıtlı olan Türk vatandaşı öğrenciler için son işlem tarihi 5 Aralık Cumartesi saat 23.59 olarak açıklandı.

Bu kapsamdaki öğrencilerin e-Devlet sistemi üzerinden taahhütname onayını tamamladıktan sonra, Türkiye'de ikamet eden bir kefil aracılığıyla noterden kefaletname düzenletmesi ve ilgili belgeleri süresi içinde teslim etmesi gerekiyor.