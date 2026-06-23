Gökbilim dünyası, bu hafta sonu yaşanacak nesilde bir kez görülebilecek tarihi bir uzay olayına kilitlendi.

"152637 (1997 NC1)" olarak adlandırılan devasa asteroit, 27 Haziran 2026'da Dünya’ya tarihindeki en yakın geçişini gerçekleştirecek.

Daily Galaxy'nin aktardığı verilere göre, bu tarihi yakınlaşma son 400 yılı aşkın süredir kaydedilen en nadir gök olaylarından biri. Uzmanlar, bu büyüklükteki bir gök cisminin benzer bir yakın geçişi 2133 yılına kadar bir daha asla tekrarlamayacağını belirtiyor.

Gezegenimiz için bir tehlike oluşturuyor mu?

NASA ve uluslararası gökbilim kuruluşlarına göre, bu devasa gök cismi yakın gelecekte Dünya için herhangi bir çarpma riski veya tehlike oluşturmuyor.

Yörüngesi Dünya'nınkiyle kesişen "Aten" asteroit sınıfına ait olan bu cisim, güvenli bir mesafeden geçip gidecek. Bu olağanüstü yakınlık, bilim insanlarına gök cisminin yapısını ve yörüngesini milimetrik olarak incelemek adına eşsiz bir laboratuvar ortamı sunacak.

Asteroitin çapının 900 metre ile 1.5 kilometre arasında değiştiği tahmin ediliyor. Bu, potansiyel olarak bir gökdelenden çok daha büyük bir kütle anlamına geliyor.

Gökbilimciler, asteroitin Dünya'ya o kadar yakın olacağını ve amatör gökyüzü meraklılarının bile küçük ev teleskoplarıyla bu geçişi izleyebileceğini vurguluyor.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre sakinleri, asteroitin Dünya'ya yaklaşma ve geçiş aşamalarını gökyüzünde çok daha net ve avantajlı bir konumdan gözlemleyebilecekler.

Olası tehditlere karşı altın değerinde bir fırsat

Bu tarihi geçiş, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmayacak; Dünya'ya yakın geçen asteroitlerin (NEO) takibi, haritalandırılması ve gelecekteki olası tehditlere karşı gezegen savunma sistemlerinin (DART benzeri projeler) veri tabanını iyileştirmek için altın değerinde bir fırsat yaratacak.