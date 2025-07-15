Belce Örü Erçin

Torba yasayla turizm sektöründeki işçilere bir darbe daha vuruldu. 6 gün çalışıp 7’nci gün izin kullanan turizm işçileri artık 10 gün çalıştıktan sonra bir gün izin yapabilecek. Ancak yeni yasa ile turizm işçisi fazla mesaiye zorlansa dahi zam alamayacak. Yeni kanunda biriken hafta tatillerinin kaç gün içinde telafi edileceğine ilişkin bir hüküm de bulunmuyor. Turizm işçilerine 10 gün kesintisiz çalışma düzeni getiren milletvekilleri ise haftada 3 gün çalışıyor. Üstelik temmuz zammı ile birlikte milletvekilleri 229 bin 676 lira maaş alıyor.

HAK KAYBI SÜRÜYOR

SGK Uzmanı Mert Nayır, sektördeki mevcut sıkıntıları şöyle anlattı: “Turizm sektöründe zaten çalışma koşulları ve işçi haklarıyla ilgili çok fazla sorun yaşanıyor. Elden ücret ve sigorta ödemeleri, ödemelerin asgari ücretten gösterilmesi, fazla mesainin ödenmemesi başlıca sorunlar arasında. Son birkaç yılda turizm sektöründe sigortasız Afgan ve Suriye uyruklu işçilerde de artış gözlemliyoruz.”

Yurt içi turizme talebin azaldığını ve yüksek enflasyon nedeniyle sektördeki maliyetlerin arttığını söyleyen Nayır, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türk işçi bulamama veya mevcut işçilerin haklarının elinden alınması çok yaygın bir sorun haline geldi. Yine işverenin maliyetinin azalması ve yoğunluk dönemlerinde çalıştıracak işçi bulunmasına yönelik bir düzenleme olduğunu görüyoruz fakat bunun yerine çalışanın işe giriş tarihine bakılmaksızın sigorta maliyetine teşvik getirilmesi gerekirdi.”

Hak kayıplarının artmasıyla sektörde daha fazla kalifiye eleman kaybı yaşanacağını belirten Nayır, “Personel departmanı ile işçiler de karşı karşıya gelecek. Ayrıca bir diğer endişe de bu düzenlemenin diğer sektörlere sıçrayabileceği yönünde” dedi.

Mesai var, ücret yok

4857 sayılı İş Kanunu’na şu cümle eklendi: “İşçinin hak kazandığı hafta tatilinde yaptığı çalışmaların günlük normal çalışma süresi kadarlık kısmı fazla çalışmanın hesabında dikkate alınmaz.” Oysa işçi hafta tatilinde çalıştırılırsa günlük yevmiyesini yüzde 50 zamlı alması ve telafi izni kullanması gerekiyor.

‘Düzenleme geri çekilmeli’

Turizm işçileriyle ilgili düzenleme tepki çekti. CHP’li Sibel Suiçmez, “İşçiyi köle olarak görüp, emeğe değer vermiyorsunuz. Sermayeyi işçiye tercih ediyorsunuz” derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Hafta tatili hakkını hedef alan bu yasa, yalnızca turizm işçilerini değil, tüm emekçileri tehdit eden bir emsal niteliğindedir” ifadelerini kullandı. İstanbul Barosu da konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, “Hafta tatili, Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış temel bir haktır. Torba yasayla oldu-bittiye getirilen düzenleme derhal geri çekilmelidir” cümleleriyle tepkisini ortaya koydu.