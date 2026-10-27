Samsun'un İlkadım ilçesinde sabah saatlerinde kan donduran ve arkasında birçok soru işareti barındıran bir olay meydana geldi. Olay, saat 08.30 sıralarında Kıran Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde, Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin hemen yanında yaşandı.

SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

Yol kenarında duran otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını ve kanlar içinde olduğunu gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, adının S.Ö. olduğu öğrenilen şahsın karnından bıçaklandığı ve bileğinde derin kesik bulunduğu saptandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan ağır yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acil koduyla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan talihsiz diyetisyenin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

PİKNİK TÜPÜ AÇIK BULUNDU, CAMLAR METRELERCE SAVRULDU

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin otomobil çevresinde yaptığı detaylı araştırmalarda dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Aracın ön ve sağ camının otomobilden birkaç metre uzakta paramparça halde bulunduğu görüldü. Yapılan kontrollerde otomobil içerisindeki bir piknik tüpünün vanasının açık bırakıldığı, araç içinde biriken gazın oluşturduğu yüksek basınç ve olası patlama etkisiyle camların dışarıya doğru fırlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

3 GÜN ÖNCE EVLENMİŞ, BUGÜN BALAYINA GİDECEKMİŞ

Hastanede yaşam savaşı veren 31 yaşındaki S.Ö.'nün diyetisyen olarak görev yaptığı, sadece 3 gün önce dünyaevine girdiği ve olayın yaşandığı gün eşiyle birlikte balayına gitmek üzere hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri, olayın bir saldırı mı yoksa intihar girişimi mi olduğunu aydınlatmak üzere geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.