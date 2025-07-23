Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında bulunan Balaban mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dik ve eğimli arazide alevlerle mücadelenin zor olması nedeniyle bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması, havadan ve karadan devam ediyor.

SÖNDÜRÜLMÜŞTÜ, YENİDEN YANGIN ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya Geyve'den başlayıp Bilecik Osmaneli sınırlarında devam eden orman yangınına ilişkin sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Gece boyunca müdahaleler devam etti. Sabah saatlerinde de hava araçlarımız bu müdahalelere katıldı. Şu anda yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, çok şükür. Öğlen saatlerinden itibaren hem sıcaklığın artışı hem de kuvvetli bir rüzgar bekliyoruz. Dolayısıyla risk algımız yüksek. Arkadaşlarımız nöbetlerine devam edecekler. Aynı zamanda soğutma çalışmaları da sürüyor şu anda. Yine D-650 kara yoluyla ilgili Osmaneli'nin içerisine trafiğin verildiğini söylemiştim. Bu da açıldı şu anda, trafikte herhangi bir sıkıntı yok." ifadelerini kullanmıştı.

KARAYOLU KAPATILDI

Sakarya’nın Geyve ilçesi Doğançay Mahallesi Nuriosmaniye köyü mevkisinde çıkan orman yangını nedeniyle D-650 kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.