Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla alışveriş ve mutfak hazırlıkları hız kazandı. Ancak bayram süresince sabah kavurmayla başlayan, öğlen ve akşam ise yine kırmızı et ağırlıklı devam eden beslenme alışkanlığı ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, özellikle üst üste 3 gün veya daha fazla kırmızı et tüketmenin vücutta yaratacağı tahribata karşı vatandaşları uyarıyor.

Peki, üst üste kırmızı et yemek vücudumuzda neleri değiştiriyor? İşte ortaya çıkan sağlık riskleri:

1. Sindirim Sisteminde "Kilitlenme" ve Kabızlık

Kırmızı et, lif (posa) içeriği olmayan ve sindirimi en zor besinlerden biridir. Üst üste birkaç gün boyunca sebze ve tahıl desteği olmadan sadece et yemek, bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına neden olur. Bu durum ilk 48 saat içinde şiddetli kabızlık, hazımsızlık, mide şişkinliği ve gaz sancılarına yol açar.

2. Kalp ve Damar Hastalıkları Riskinde Ani Artış

Kırmızı et, yüksek oranda doymuş yağ ve kolesterol içerir. Üst üste et tüketimi, kandaki kötü kolesterol (LDL) seviyelerini hızla yükseltir. Özellikle tansiyon, kalp veya damar tıkanıklığı gibi kronik rahatsızlıkları olan bireylerde bu durum, bayram süresince tansiyon fırlamalarına, kalp sıkışmalarına ve hatta kalp krizi riskinin tetiklenmesine neden olabilir.

3. Böbreklere Aşırı Yük ve Gut Hastalığı Atakları

Kırmızı et, protein bakımından oldukça zengindir. Ancak vücuda kısa sürede aşırı protein girmesi, böbreklerin bu proteini süzmek için normalden kat kat daha fazla çalışmasına yol açar.

-Gut Tehlikesi: Etin sindirilmesiyle ortaya çıkan "pürin" adlı madde, vücutta ürik asit miktarını artırır. Üst üste et yendiğinde ürik asit kristalleri eklemlerde birikir ve halk arasında "zengin hastalığı" olarak bilinen Gut hastalığı ataklarını (şiddetli eklem ağrıları ve şişlikler) başlatır.

4. Kronik Yorgunluk ve Uyku Hali

Halk arasında et yiyen insanlarda görülen ağırlık hissi bilimsel bir gerçektir. Vücut, sindirimi çok zor olan kırmızı eti parçalayabilmek için tüm enerjisini ve kan akışını sindirim sistemine yönlendirir. Üst üste et tüketildiğinde vücut sürekli bir sindirim mesaisinde kalır; bu da kişide kronik yorgunluk, halsizlik ve sürekli uyku hali yaratır.

Uzmanlardan "Bayramda Sağlıklı Et Tüketimi" Formülü

Beslenme ve diyet uzmanları, bayramı hastanede geçirmek istemeyenler için altın değerinde öneriler sunuyor:

-Eti Dinlendirin: Kurban eti kesilir kesilmez hemen tüketilmemelidir. Ölüm sertliği (rigor mortis) olan et hem sert olur hem de sindirim sistemini zorlar. Etin en az 24 saat buzdolabında dinlendirilmesi gerekir.

-Sebze ile Dengeleyin: Tabağınızın yarısını et oluşturuyorsa, diğer yarısını mutlaka bol lifli yeşil salata veya zeytinyağlı sebze yemekleri oluşturmalıdır. Lif, etin bağırsaklardaki olumsuz etkilerini nötürler.

-Pişirme Yöntemine Dikkat: Eti kuyruk yağı veya tereyağı ekleyerek kızartmak yerine; kendi yağıyla ızgara, haşlama veya fırınlama yöntemleriyle pişirin.

-Su Tüketimini Artırın: Artan protein yükünü böbreklerden rahatça atabilmek için bayram boyunca günlük su tüketimini en az 2.5 - 3 litreye çıkarın.