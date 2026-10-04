Rus ordusu, Kiev'de ulaşımı sağlayan iki önemli köprüyü vurdu. Dinyeper Nehri'nin eski ve yeni şehir olmak üzere ikiye böldüğü Kiev'de ulaşımın büyük bölümü köprüler üzerinden sağlanıyor.

Rus ordusu perşembe günü "Yujni" adlı güney köprüsünü dronlarla vurmuştu. Önceki gece de kentteki "Severni" köprüsü vuruldu. Kentteki ulaşımın büyük ölçüde felç olduğu bildirildi.

BÜYÜKELÇİLER TAŞINMA PLANI YAPIYOR

Kiev'deki batılı büyükelçiler ise kış aylarının çok daha zor geçeceği varsayımıyla taşınma planı yapıyor.

The Guardian'a konuşan batılı diplomatlar, "Önümüzdeki kış çok zorlu geçeceği şimdiden netlik kazanmaya başladı. Ukrayna'daki temsilcilikleri ülkenin batısında bulunan Lviv şehrine veya Polonya'nın güney bölgelerine geçici olarak taşımayı düşünüyoruz" dedi.

KİEV'İ YAŞANMAZ HALE GETİRME PLANI

Rusya'nın kış öncesi Kiev'deki köprüleri vurması, kentte temel ihtiyaçlara erişimi zorlaştırmayı hedefleyen bir planın parçası olarak değerlendiriliyor.